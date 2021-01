Representantes aprueban juicio político a Trump por incitar a disturbios

La Cámara de Representantes de Estados Unidos voto a favor de iniciar un juicio político contra Donald Trump, lo que lo convertiría en el primer presidente en la historia en ser acusado dos veces en el Congreso, esta vez, por incitar a los disturbios en el Capitolio.

221 representantes demócratas y 10 republicanos votaron a favor del juicio. Mientras que 197 republicanos votaron por el no.

Donald Trump es “un peligro claro y presente”, dijo la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien instó este miércoles a destituir al mandatario saliente de Estados Unidos.

Con Washington bajo tensión siete días después del asalto al Capitolio, Trump llamó a la calma.

“Insto a que NO haya violencia, NO se cometan delitos y NO haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, ni tampoco lo que Estados Unidos defiende”, dijo en un comunicado.

Poco antes, Pelosi había acusado a Trump de haber alentado una “rebelión armada”.

“El presidente de Estados Unidos incitó a esta insurrección, a esta rebelión armada”, lanzó la líder demócrata antes del voto de esta acusación formal por el asalto del Capitolio que dejó cinco muertos.

“Debe irse, es un peligro claro y presente contra la nación que todos amamos”, afirmó en un Congreso atrincherado.

“Su objetivo siempre ha sido el de atacar a la presidente, poco importa por qué. Es una obsesión”, respondió, por el contrario, el legislador republicano Jim Jordan, uno de los más fieles trumpistas.

En las intervenciones de los republicanos se advirtieron matices. El jefe de ese bloque, Kevin McCarthy, reconoció que Trump tiene “responsabilidad” en los disturbios, pero someterlo a un juicio político en poco tiempo sería un “error”. Propuso, en cambio, una declaración de “censura”, que en la práctica tiene un efecto mayormente simbólico.

La republicana Nancy Mace dijo que el Congreso debe exigir que el presidente sea responsabilizado por sus actos, pero consideró irresponsable proceder con “precipitación”.

Ningún representante de su partido votó en diciembre de 2019 a favor del “impeachment” de Trump por las presiones a Ucrania para investigar una presunta corrupción de Biden. Y el mandatario salió absuelto del juicio político por el Senado, de mayoría republicana.

¿En qué consiste el proceso?

La Constitución prevé que el Congreso puede destituir al presidente (o al vicepresidente o a los jueces federales) en caso de “traición, corrupción u otros crímenes y delitos importantes”.

El procedimiento se desarrolla en dos etapas. Primero, la Cámara de Representantes investiga y vota, por mayoría simple (218 votos en 435), los artículos de acusación que detallan los hechos que se le reprochan al presidente, procedimiento que se conoce como “impeachment” en inglés.

Y, en caso de que el presidente sea formalmente acusado, el Senado inicia el juicio político.

Al término de los debates, los 100 senadores se pronuncian sobre cada artículo de la acusación. Se requiere una mayoría de dos tercios para condenar al presidente. En caso de aprobarse, la destitución es automática e irreversible. Si no se llega a los votos necesarios, el mandatario es declarado inocente.

Los senadores pueden votar después, con una mayoría simple, otras penas, como la prohibición de presentarse a un nuevo mandato.

¿Cuáles son los antecedentes?

Otros tres procesos ya tuvieron lugar en la historia de Estados Unidos, aunque todos acabaron con una absolución.

Dos presidentes fueron acusados, pero finalmente declarados inocentes: los demócratas Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, quien fue denunciado por “perjurio” en 1998, en el marco de su relación con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

En diciembre de 2019, Donald Trump ya fue acusado en la Cámara de Representantes por abuso de poder y obstrucción de la labor del Congreso.

Estaba acusado de haber pedido a Ucrania que realizara investigaciones sobre el hijo de su rival demócrata, Joe Biden, a cambio de desbloquear una ayuda militar crucial para este país en guerra.

El Senado, de mayoría republicana, le absolvió el 5 de febrero de 2020 tras dos semanas de juicio.

El republicano Richard Nixon, en 1974, prefirió renunciar para evitar su segura destitución por el Congreso a raíz del caso Watergate.

¿Cómo se juzga a un expresidente?

Si la Cámara vota por acusar a Donald Trump, su juicio tiene muy pocas posibilidades de realizarse antes de que su sucesor demócrata, Joe Biden, jure su cargo dentro de siete días.

Pese a que la Constitución no dice nada al respecto, un precedente histórico podría servir de ejemplo: en 1876, el ministro de la guerra William Belknap fue juzgado por corrupción tras haber dejado su cargo. Los senadores discutieron ampliamente para saber si eran competentes, y finalmente decidieron absolverle.

Como la Constitución no fija ningún calendario, la Cámara podría esperar antes de transmitir el expediente de acusación al Senado, dejándole tiempo así para confirmar el nuevo equipo de gobierno y validar las primeras medidas de Joe Biden.

Con información de AFP