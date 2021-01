México suma 1,495 muertes más por COVID y estiman 110 mil casos activos

Autoridades de Salud registraron mil 495 muertes más de COVID-19, para sumar un total de 158 mil 074 defunciones por la enfermedad.

En conferencia de prensa, informaron que estiman 110 mil 783 casos activos (un 5%) por presentar síntomas en los últimos 14 días.

De acuerdo con Salud, en lo que va de la epidemia se han recuperado 1 millón 403,064 personas de la enfermedad.

Hasta ahora, ocho entidades del país tienen una ocupación hospitalaria de más del 70%. La CDMX registra un 88%, el Estados de México 84%, y Puebla 80%. La disponibilidad de camas en hospitalización general a nivel nacional es de 58%.

Mientras que la disponibilidad de camas con ventilador es de 53% a nivel nacional. CDMX tiene una ocupación de 82%, seguido del Edomex con 76%, y Nuevo León con 71%.

México iniciará febrero con 13 entidades en color rojo del semáforo epidemiológico (nivel máximo), 17 estados se ubican en semáforo naranja (riesgo alto).

En semáforo amarillo (riesgo medio) solo están Chiapas y Campeche.

Gráficos de COVID-19 en México Casos y fallecimientos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Confirmados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Nuevos casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Nuevos casos Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud por COVID-19 en México Defunciones confirmadas Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. defunciones nuevas *No corresponden al día en que ocurrieron, sino al día en que se sumaron al registro total de muertes.



Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de COVID-19 en México Relación de casos Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Activos Recuperados Defunciones Datos desde el 27 de febrero del 2020, cuando se confirmó el primer caso en el país. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud de casos confirmados Aumento porcentual diario Información actualizada a las con el Comunicado Técnico de la Secretaría de Salud. Aumento de respecto al día anterior Este gráfico muestra la aceleración de la curva epidemiológica desde el 1 de marzo. El primer caso confirmado en el país fue el 27 de febrero del 2020. Nota: el 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Salud ajustó los datos acumulados hasta ese momento y sumó al registro 2 mil 789 decesos más, respecto al día anterior. Se trata de los casos por "asociación epidemiológica", es decir, aquellos confirmados no por prueba de laboratorio, pero con Enfermedad Respiratoria Viral que tuvieron contacto con un caso/defunción confirmada. FUENTE: Secretaría de Salud