Escasez de pruebas PCR en IMSS Jalisco obliga a paciente a ampararse

Eliseo sentía el cuerpo cortado, a ratos marcaba el termómetro que había fiebre y no tenía ni gusto ni olfato. El lunes 25 de enero acudió a la Unidad Médica Familiar 79, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Guadalajara, pero le negaron la opción de realizarle una prueba.

El hombre de 35 años les insistió. Llevaba 11 días cuidando a su esposa, quien había dado positivo a la enfermedad. Él con sobrepeso y con antecedentes de asma en la infancia, quería tener certeza de que pasaba.

Le dijeron que solo era sospechoso, pero que por los criterios de altos mandos, no podían realizarse la prueba. Eliseo señaló que nunca le mencionaron los famosos criterios.

Aunque Eliseo aún no lo sabía. La negativa del IMSS se dio debido a que hay escasez de pruebas PCR, por lo que la doctora que le atendió decidió no dirigirlo al área. En su lugar, la atención lo dejó con más incertidumbre que con la que había llegado y con la sensación de que no habían hecho nada por explicarle su probabilidad de complicarse.

“Quería saber si era un catarro terrible o si era COVID, porque uno tiene que tomar decisiones de cuidados, mi hija de dos años llevaba muchos días aislada de nosotros ¿Quién haría los mandados y los cuidados? Además yo tenía que regresar a mis asuntos (laborales) … y tengo miedo a que se complique mi cuadro por mis antecedentes”, comentó Eliseo.

Por eso, al salir de la clínica, Eliseo, quien es abogado, optó por meter un amparo. Acudió a Ciudad Judicial, y promovió un juicio de amparo indirecto con el número 60/2021. A las nueve de la noche de ese mismo lunes, le notificaron que en lo que se resolvía el caso, le concedían una suspensión provisional para que el IMSS le hiciera la prueba.

Al siguiente día, el martes 26 de enero, fue a la clínica al mediodía. Le dijeron que le llamarían. Finalmente lo citaron a 16:00 horas.

“Llegué y ya me estaban esperando, fueron muy amables. Me explicaron que había escasez de pruebas PCR y que me harían una rápida, que si salía negativo, intentarían con una PCR, pero si era positiva no se necesitaba de más pruebas”.

El resultado de Eliseo fue positivo. Después le revisaron los pulmones, le explicaron sus riesgos de complicarse y le recetaron medicamentos para los síntomas.

“Sí en mi primera revisión hubieran sido receptivos, me hubieran explicado de la escasez y me hubieran revisado, no hubiera interpuesto el amparo, pero en ese momento sentí que me trataron mal y que no habían hecho nada por ayudarme” concluye Eliseo.

Ahora, el hombre se encuentra aislado y con todos los papeles en orden para demostrar su enfermedad. Eliseo insiste en que con un criterio de sospechoso “no se puede hacer mucho”.