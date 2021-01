EU advierte con reiniciar acusaciones contra Cienfuegos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que “se reservan el derecho a reiniciar su acusación contra (el general) Cienfuegos si el gobierno de México no lo hace“.

La autoridades estadounidenses respondieron esto al portal Vice News.

US Department of Justice spokesperson tells @VICENews this morning:

“The United States reserves the right to recommence its prosecution of Cienfuegos if the Government of Mexico fails to do so.” https://t.co/7NoNLRkvD1

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) January 15, 2021