Exfiscal acusa a gobernador de Guerrero de encubrir a Félix Salgado

El exprocurador de Guerrero, Xavier Olea, afirmó que el gobierno de Héctor Astudillo impidió que se judicializara la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía del estado contra Félix Salgado Macedonio, precandidato a la gubernatura por Morena, por el delito de violación.

Te puede interesar: Morena contra Morena: estos son los aspirantes a candidaturas estatales que cuestionan las encuestas del partido

En entrevista con el noticiario digital Al tanto Guerrero, Olea señaló que la carpeta de investigación se integró por la denuncia de una mujer que dijo haber sido violada por el senador con licencia, cuando ambos trabajaban en el diario local La Jornada.

De acuerdo con el exprocurador, “la carpeta de investigación está integrada de tal suerte que estimo que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal contra Salgado Macedonio”, sin embargo, acusó que en marzo de 2018, el gobernador Héctor Astudillo le dio la instrucción de no ejecutar acción en su contra.

“Yo hice una tarjeta informativa a quien tenia que hacerla (sobre la judicialización de la carpeta de investigación), de tal suerte se me dijo que no”, indicó.

Por ello presentó su renuncia a la entonces Procuraduría General del Estado de Guerrero en abril del mismo año.

Olea Peláez también aseguró que existen más denuncias en la Fiscalía estatal contra Salgado Macedonio por ataques sexuales, pero que no han prosperado durante la actual administración.

Lee más: Morena irá en alianza con PVEM y PT para mantener mayoría en San Lázaro

“Ni me meto, ni me metan”

Tras las declaraciones de Xavier Olea, el gobernador Héctor Astudillo publicó un mensaje en redes sociales en el que afirma que se dedicará a trabajar “siempre dentro de la ley”, y que no se mete en temas electorales.

“En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan”, expresó.

Como Gobernador, estoy concentrado en mis funciones con seriedad y responsabilidad. Ningún tema me distrae. En el tiempo que me queda al frente del Poder Ejecutivo, me dedicaré a trabajar siempre dentro de la ley. Soy respetuoso de los temas electorales, ni me meto ni me metan. — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) January 5, 2021

Por su parte, Jorge de los Santos, actual fiscal de Guerrero, escribió en redes sociales que “las decisiones que tomamos como funcionarios tienen consecuencias, que deben asumirse con madurez, porque representan nuestra formación, carácter y disciplina. Culpar a otros de actos y omisiones propios además de cobarde es inmoral”.