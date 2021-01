¿Tienes un familiar con COVID en casa? Consejos para tratarlo

¿Tienes a un paciente con COVID en casa o simplemente has pensado qué deberías hacer si alguien de la familia se contagia?

Los contactos de riesgo – que se definen como estar a menos de un metro y medio, durante 15 minutos, sin cubrebocas – en un hogar se dan de forma fácil y cotidiana dentro de una casa, lo mismo entre familia que entre quienes comparten los espacios de una vivienda, como los roomies. Por eso los brotes intra domiciliarios son muy frecuentes.

Para evitarlos, explica Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión COVID de la UNAM, la primera recomendación es que si alguien tiene síntomas de COVID debe aislarse en una habitación durante 10 días. Todas las personas de esa casa deberían considerarse asintomáticos y contagiosos y guardarse también 10 días hasta cerciorarse de que no están enfermos, para evitar contagiar a alguien más.

Sabemos que hay casos asintomáticos y ya se ha documentado que una persona empieza a contagiar a los tres días de tener el virus en su organismo, incluso antes de manifestar síntomas que por lo general aparecen a los cinco o seis días.

Si en las celebraciones decembrinas alguien de la casa se reunió con personas de otras viviendas o salió de vacaciones o a festejar, necesita hacer una lista de con quién estuvo y estar al tanto de si se enferman.

“Esta guerra la vamos a ganar con confianza, con comunicación, con transparencia y con congruencia, si alguien ya estuvo en reuniones, ya salió, pues que avise si se enferma. Ya en este momento no hay que estigmatizar o recriminar por lo que ya se hizo, hay que avisar y actuar. Toca a todos estar pendientes de esos avisos”, dice Rodríguez.

El especialista asegura que no hay que angustiarse por tener que confirmar con pruebas, si hay una sospecha clínica y epidemiológica grande de estar con el virus, hay que manejarlo como si fuera COVID y tratarlo así.

Cuando alguien ya está enfermo en una casa, hay que ayudarlo a mantenerse aislado y tranquilo: darle alimento, servicios y apoyarlo con sus responsabilidades, en el caso de que cuide una mascota o a una persona, de que atienda niños, de que atienda adultos, o incluso de que tenga trámites pendientes para incapacidad o para alguna cosa médica o legal.

Es importante tener en casa un termómetro, un oxímetro y alguien que lo sepa usar, y los teléfonos de las farmacias cercanas, a las que se les puede pedir entrega a domicilio.

Tener también el contacto de algún médico o acudir a los servicios médicos generales que están dando las instituciones de salud.

La Facultad de Medicina de la UNAM ha dispuesto el número 5541611630 para dar atención médica por teléfono y seguimiento a los pacientes. También se puede llamar al 911 o a Locatel, en este número, incluso, si un médico determina que la persona requiere oxígeno, se lo envían.

Rodríguez advierte que el oxígeno suplementario solo debe usarse por indicación médica. Una persona no puede elegir sin la asesoría de un médico que se queda en casa con oxígeno en lugar de ir a un hospital.

“Hay pacientes que están oxigenando bajo, pero que pueden quedarse en casa con ayuda de oxígeno, pero eso lo decide un especialista y no la persona”. La señal de alarma en estos casos sería que aun con ese soporte la oxigenación no suba arriba de 90, en ese caso hay que ir a un hospital.

También cuando después de tres días con síntomas los enfermos no mejoran y al contrario van empeorando, hay que acudir a una institución de salud. No hay que esperarse más. Tampoco hay que auto medicarse con fármacos que puedan encubrir las manifestaciones de la enfermedad.

Lo ideal también es que la familia haga un plan de acción para cuidar a los más vulnerables, en caso de que haya varias personas enfermas, y definir quién llevaría a quién y cómo a recibir atención de emergencia.

En el caso de que haya varios enfermos y los cuartos de la casa no alcancen para aislarlos de quienes tengan prueba negativa, por ejemplo, hay que considerar como opción los centros de aislamiento que tiene disponibles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Si en una familia cada integrante necesita estar aislado en una habitación y no hay en la vivienda alguien sano que los cuide, un familiar de otra casa puede ir a dejarles comida y cerciorarse que están bien, pero con las debidas precauciones, sin estar a menos de metro y medio de distancia y con cubrebocas.

También hay que considerar las alternativas para el manejo de pacientes no graves, como el Centro Citi Banamex. “Si vas a un centro de valoración, como un centro de salud, y te envían ahí, hay que acudir, no te van a intubar si no lo requieres, vas a pasar ahí tu enfermedad con la atención adecuada, unos cinco o siete días y listo. Y si hay que ir a un hospital pues hay que ir, eso no es opcional. Si te hospitalizan a tiempo, en la etapa temprana de la enfermedad, el curso es muy favorable”, señala Rodríguez.