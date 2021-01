Gertz Manero dice que irá a juicio contra la DEA por caso Cienfuegos

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que el caso de Salvador Cienfuegos es tan grave que se debe llevar a un juicio internacional contra la DEA o las instituciones estadounidenses involucradas.

“Vamos a ir a juicio, y ese juicio no lo vamos a llevar nada más en México, este es un asunto de carácter internacional y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo porque esto es un linchamiento“, dijo Gertz Manero en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

“Lo primero que tenemos que investigar es por qué alguien hace una acusación, por qué se hace una detención, quebranta los derechos humanos, exhibe a una persona y una vez que hace todo eso y que le dice a su país con el que tiene las relaciones permanentes, mira este asunto que tuve en secreto, ahora te lo hago público y luego retiró todos los cargos, por qué”, señaló.

¿Qué lógica puede tener que de un día para otro reportan que acusadores dicen que no hay nada contra él? ¿Cómo la FGR va a hacer un proceso acusatorio si los acusadores ya retiraron los cargos?”, cuestionó el funcionario.

“Cómo si tú tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables que se presentan ante un juez y luego te rajas, y luego dices que retiras los cargos por razones de que quien sabe que cosas, eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal (…) No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita”, indicó.

“¿Por qué cuando ya lo tenían presentado ante el juez se desistieron? ¿O no encontraron elementos y dijeron vamos a ver cómo le echamos la bolita a estos y luego les aventamos a nuestros incondicionales para que los fastidien y se lleven ellos la friega… ¡Están locos! No nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir”, comentó.

En entrevista con Carmen Aristegui, Gertz Manero afirmó que de ninguna manera la Fiscalía realizó la exoneración del general Cienfuegos en “fast track”.

“¿El chiste es darme en la madre, en serio? N’ombre, yo no me voy a dejar, No voy a dejar que a la Fiscalía la atropellen”, aseguró.

“Yo no llegaría a decir que son pendejos los de la DEA -todavía- pero llevaron en secreto un asunto que deberían haber llevado en colaboración con México de acuerdo con los convenios”, afirmó.

Cuestionado respecto a que en las pruebas de la DEA aparece el nombre del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y si habrá una investigación en su contra, aseguró que la Fiscalía no puede llevar pesquisas, “quieren que hagamos tareas antes de que exista una denuncia. No podemos ir más allá, la Fiscalía no puede investigar por su cuenta si no hay denuncia de por medio”.

Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador remover a Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, tras no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos.

“El cierre de las investigaciones del caso del General Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos. Se cierran las posibilidad de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho a la justicia para las víctimas”, lamentaron organizaciones agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra.

Además, acusaron que fiscal no está defendiendo su autonomía, y está faltando a su mandato constitucional, en tanto que, ha sido el presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía.

