GOAN señala que disponibilidad de vacunas será hasta diciembre o 2022

Gobernadores del Partido de Acción Nacional informaron que las farmacéuticas autorizadas para la adquisición de vacunas no tendrán disponibilidad en la producción hasta finales del 2021. Esto significa que, por lo pronto, los gobiernos estatales no podrán hacer compra independiente de dosis.

El presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó, el pasado 22 de enero, que tanto empresas como gobiernos estatales pudiesen adquirir vacunas contra COVID-19; pese a recomendaciones contrarias, hechas previamente por López-Gatell.

Sin embargo, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) comunicó a través de sus redes sociales que representantes comerciales de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca les informaron que el suministro de vacunas sería posible hasta diciembre de este año, o bien, hasta el 2022.

En seguimiento al ofrecimiento de intentar adquirir vacunas vs #COVID19, informamos: Representantes comerciales de @AstraZeneca y de @PfizerMx nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) January 26, 2021

“Seguiremos contactando de forma directa a los laboratorios de las vacunas ya autorizadas por las autoridades responsables del Gobierno de México”, escribieron.

Actualmente, hay 10 estados del país bajo gobiernos panistas: Guanajuato, Chihuahua,Tamaulipas, Baja California Sur, Yucatán, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo.

Hasta el 25 de enero, el país tenía registrado un millón 771 mil 740 casos acumulados de enfermos y un total de 150 mil 273 defunciones por COVID-19. Las entidades con mayor número de casos positivos son: Ciudad de México (450 mil 590), Estado de México (171 mil 804), Nuevo León (146 mil 340) y Guanajuato (104 mil 220).

Asimismo se han aplicado un total de 642 mil 105 vacunas al personal médico de primera línea de todo el país.

Requisitos del gobierno

Por otro lado, este 25 de enero, Jorge Varela, secretario de Salud, publicó en el DOF el acuerdo para que los gobiernos de las entidades federativas, así como personas físicas y morales de los sectores públicos y privados, pudieran “coadyuvar” a la secretaría a la implementación del programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

Así lo informó en la conferencia matutina Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), quien destacó los cinco lineamientos que deberán seguir los gobiernos estatales para adquirir y suministrar las vacunas. El primero, es presentar los contratos de la compra a las farmacéuticas autorizadas por el gobierno federal.

Lo segundo es informar la cantidad de dosis adquiridas, así como las que sean aplicadas a la población. Respetar el calendario de vacunación y la prioridad por grupos poblacionales según lo que establece la política nacional de vacunación, es el tercer punto, esto con el fin de evitar “duplicidades”.

El cuarto requisito es instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a lo que indique la Secretaría de Salud y, por último, garantizar la trazabilidad del proceso de vacunación y brindar informes de seguimiento periódicos a la dependencia.

La aprobación de la compra independiente y privada de las vacunas contra la COVID-19, hecha por parte del presidente, contradijo la recomendación de Hugo López-Gatell, quien dijo que los estados no deberían comprar vacunas por cuenta propia para evitar desfasar el Plan Nacional de Vacunación.

“Desde el punto de vista técnico el lineamiento es recomendar que eso no se haga (compra estatal), porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, del Estado nacional, que se llama Estados Unidos Mexicanos, sino como si no fuéramos un país y fuéramos simplemente una comunidad desordenada, anárquica”, aseguró un día antes de la aprobación de López Obrador.