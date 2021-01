AMLO contradice a López-Gatell; autoriza que gobiernos importen vacuna COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su autorización para que cualquier empresa o gobierno estatal pueda adquirir la vacuna contra COVID para aplicarla en México.

El anuncio del presidente contradice lo dicho este jueves por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien recomendó que los estados no deberían comprar vacunas por su cuenta pues se afectarían los resultados del plan nacional de vacunación.

Pese a esto, el presidente dijo que instruyó a la Secretaría de Salud para que hoy se emita un comunicado con la autorización correspondiente.

López Obrador detalló que las empresas o gobiernos que quieran importar las vacunas deben cumplir con los siguientes requisitos e información:

Presentar solicitud y contrato de adquisición.

La cantidad de vacunas compradas.

La farmacéutica a la que comprará las vacunas.

Cuándo va a llegar la vacuna.

Dónde se va a aplicar.

A quiénes se van a aplicar.

López Obrador aclaró que las compras deberán hacerse con farmacéuticas que ya estén autorizadas en México, como Pfizer o AstraZeneca, o estén por autorizarse.

Dijo que la información sobre los lugares y las personas a las que se les aplicará es con el fin de que no haya duplicidades.

El presidente agregó que el conseguir la vacuna hoy en día es muy difícil, pero en caso de que sea así, los gobiernos o empresas pueden organizar sus planes de vacunación con total libertad.

Aseguró que su gobierno cumplirá con el plan de vacunación ya establecido, ya que es su compromiso y se cuenta con los contratos y el presupuesto.

“Estoy dando esta instrucción porque no quiero que se malinterprete de que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite, porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación (…) en el caso de lo gobiernos estatales que quieran adquirirlas, están en libertad, solo no quiero que se preste a la politiquería, es un asunto muy serio y es mejor definir las reglas”, refirió.

El subsecretario de Salud explicó que “desde el punto de vista técnico” no se recomienda que cada entidad federativa compre en lo individual las vacunas COVID. pic.twitter.com/2Y4caRNk2G — Animal Político (@Pajaropolitico) January 22, 2021

La postura de López-Gatell

Apenas este jueves, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell había negado la posibilidad de que los gobiernos estatales compraran la vacuna en el extranjero.

En su conferencia vespertina, el funcionario argumentó que la producción de vacunas aún no es suficiente para abastecer la demanda que hay a nivel mundial, además de que en México ya existe una estrategia nacional de vacunación que se vería afectada si cada estado organiza su plan.

López-Gatell explicó que si cada estado empieza a velar por si mismo, el efecto positivo de la estrategia nacional se diluirá, “porque cada quien hace un modelo de operación diferente y se aleja de objetivos científicos, posiblemente para converger en otro tipo de objetivos, no digo que legítimos, sencillamente cada quien el suyo”.

“Entonces, desde el punto de vista técnico el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado, del Estado nacional, que se llama Estados Unidos Mexicanos, sino como si no fuéramos un país y fuéramos simplemente una comunidad desordenada, anárquica”.

Aclaró que esta recomendación no era una prohibición, sino se trata de un interés superior para el bien de todos.

La postura del funcionario de Salud fue en respuesta al planteamiento del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, sobre la posibilidad de adquirir la vacuna y aplicarla de manera independiente en su entidad.

Actuaremos de inmediato: gobiernos panistas

Tras la autorización del presidente López Obrador, los gobernadores panistas del país anunciaron que actuarán de inmediato y recurrirán a todas las instancias para conseguir la vacuna.

En un breve mensaje, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) reiteró su petición de “corregir” el plan nacional de vacunación.

“Se debe recurrir a los estados y al sector privado. Llevamos 285,189 contagios y 20,367 fallecimientos solo en enero. ¡Es tiempo de actuar ya!”, expresaron.

Los gobernadores dijeron que si en efecto se autoriza la importación de vacunas, “estados y empresas, actuaremos de inmediato para subsanar el vacío”.

Agregaron que construirán un esquema de cooperación público-privado para adquirirlas y aplicarlas.

“Recurriremos a todas las instancias para proteger a la gente”.

Ante la tragedia humanitaria que implica el repunte la pandemia, urge corregir el Plan Nacional de Vacunación. Se debe recurrir a los estados y al sector privado. Llevamos 285,189 contagios y 20,367 fallecimientos solo en enero. ¡Es tiempo de actuar ya! 1/2 👇🏼 — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) January 22, 2021

Por su parte, el gobernador de Yucatán (integrante del GOAN), Mauricio Vila, declaró que su gobierno ya ha tenido pláticas con farmacéuticas extranjeras para la compra de vacunas.

En entrevista con Así las Cosas de W Radio, Vila aceptó que la respuesta de las farmacéuticas no ha sido alentadora.

“Hay que ser realistas, ellos hablan (las farmacéuticas), como lo dijo el doctor López-Gatell, que prácticamente tienen ya sus producciones comprometidas. Nosotros estamos saliendo a comprar ahorita, cuando los gobiernos federales de todo el mundo lo hicieron desde agosto”, señaló.

Dijo que en el mejor de los casos, la respuesta de los laboratorios ha sido que podrían venderles vacunas entre octubre y diciembre.

El gobernador de Yucatán aseguró que la compra de vacunas por parte de los estados no tiene fines electorales, sino es para superar la pandemia.