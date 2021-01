Hicimos lo correcto: AMLO tras críticas de EU por caso Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su gobierno hizo lo correcto al cerrar el caso de Salvador Cienfuegos, luego de que el Departamento de de Justicia de Estados Unidos criticara la decisión y se dijera “decepcionado” por el cierre de investigación.

El mandatario mexicano reiteró que México no puede ser cómplice de la fabricación de delitos y que si EU insiste en reabrir el caso deben de presentar las pruebas correspondientes.

“Todos los casos tienen que probarse (…) no se pueden fabricar delitos a nadie, ¿cómo a partir de fotos de pantallas de teléfonos se va a culpar a alguien?, eso lo podemos hacer cualquiera, fabricar todas esas pruebas y se integra un expediente”, dijo el presidente.

Señaló que en el expediente de EU había “muchísimos errores y contradicciones”, y cuestionó cómo pudieron formular una acusación a partir solo de mensajes que incluso tienen faltas de ortografía y no corresponden a la preparación académica de Cienfuegos.

“No podemos fabricar delitos a nadie, de modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético (…) dimos a conocer el expediente para que se supiera de que no hay elementos, se fabricó el delito (…) independientemente de quién sea la persona y de lo que se trate, nosotros debemos actuar con rectitud y apego a la verdad”, refirió López Obrador.

“Ojalá que lo piensen bien”

Este sábado, el Departamento de de Justicia de EU acusó al gobierno mexicano de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua y afirmó sentirse decepcionado por la publicación del expediente entregado de forma confidencial a México.

Sobre esto, López Obrador respondió: “ojalá lo piensen bien, porque yo podría decir lo mismo, estamos decepcionados por el trabajo de DEA”.

Sin embargo, aseguró que el gobierno estadounidense comprendió muy bien la situación y que las relaciones con el gobierno actual y con el entrante no se verán afectadas.

“Hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este asunto, ellos saben que no se pueden poner en entredicho la credibilidad de un gobierno, ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros, no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento”, refirió.

“Se va mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, basada en el respeto mutuo”, agregó.

El presidente dijo que quienes han criticado la decisión más bien son los conservadores y la oposición en México.

También criticó la cobertura de algunos medios y expertos, quienes dijo “hasta parecen agentes de organismos extranjeros”.

Para finalizar dijo que “ningún gobierno extranjero puede socavar la dignidad de México” y agradeció a las autoridades de EU por entregarles el expediente de Cienfuegos.

Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR), cerró la investigación contra Cienfuegos, al señalar que “nunca” tuvo encuentro o comunicación con organizaciones delictivas, como le imputaron las autoridades de Estado Unidos.

Por su parte, en su declaración ante la FGR, Salvador Cienfuegos calificó como un conjunto de calumnias con pruebas “fantasiosas, ridículas y estúpidas”, la investigación abierta en su contra por su supuesta colaboración con el narcotráfico.