México suma 1,434 muertes más por COVID y 16,374 casos activos

La Secretaría de Salud reportó este viernes 1,434 fallecimientos más por COVID, con lo que ya suman un total de 156,579 muertes por coronavirus.

Con esta cifra, México se ubica como el tercer país con más muertes a nivel mundial en términos absolutos, al superar el registro de fallecimientos de India, de acuerdo con el registro que hace la Universidad Johns Hopkins.

Además se sumaron 16,374 nuevos casos activos de SARS Cov2 en el país, para un acumulado total de 1 millón 841,893 casos confirmados por una prueba.

De acuerdo con Salud, en lo que va de la epidemia se han recuperado 1 millón 390,906 personas y hay actualmente 110,602 casos activos estimados.

En tanto, se reportó que hay ocho estados con más del 70% de ocupación hospitalaria.

En cuanto a la vacunación, desde el 24 de diciembre pasado se han aplicado 662,217 dosis de vacunas de un total de 766,350 que se han recibido en los diferentes embarques.

Las autoridades de Salud informaron que Campeche, el único estado que se encontraba en semáforo verde, pasó a amarillo, igual que Chiapas. Estas son las dos únicas entidades con este nivel de riesgo epidemiológico.

Éstos se suman a los 13 estados en rojo, 17 en naranja.

