Organizaciones piden destitución del fiscal Gertz Manero

Organizaciones agrupadas en el colectivo #SeguridadSinGuerra piden remover a Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) “por su pobre y deficiente desempeño como fiscal”.

Los colectivos señalan que la pobre o nula investigación realizada en el caso del exgeneral Salvador Cienfuegos es una prueba de que el fiscal no tiene los conocimientos necesarios para ocupar el cargo.

‘Están locos’: Gertz Manero dice que irá a juicio internacional contra la DEA por caso Cienfuegos

“Así lo demuestran sus reiteradas negaciones a investigar argumentando falta de pruebas en casos concretos como las irregularidades detectadas por UIF en México y en el caso Cienfuegos por agencias y poderes judiciales del vecino del norte”.

El fiscal acusó que es víctima de un linchamiento mediático por el caso Cienfuegos, sin embargo, las organizaciones aseguran que no se trata de una campaña en su contra, que más bien, se busca que la FGR se consolide como verdaderamente autónoma y eficaz.

El Colectivo contra la Impunidemia asegura que es facultad de la Fiscalía investigar de oficio cualquier acto de corrupción o crimen organizado sin necesidad de denuncia o querella.

“Al insistir el fiscal en que requiere pruebas para poder llevar a cabo investigaciones efectivas, está renunciando a su mandato constitucional de investigar y está haciendo recaer esta obligación en las victimas y en la sociedad”, asegura.

Señor Fiscal, nadie lo quiere linchar.

Lejos de ser una campaña en contra de su persona; un grupo de víctimas, colectivos, organizaciones y académicos consideramos seriamente que debido a su pobre y deficiente desempeño como fiscal, es necesario que sea retirado del cargo. pic.twitter.com/rUmXOxXXEY — Colectivo vs la impunidemia (@SinImpunidemia) January 21, 2021

Gertz Manero ha reiterado que la Fiscalía no puede llevar pesquisas, “quieren que hagamos tareas antes de que exista una denuncia. No podemos ir más allá, la Fiscalía no puede investigar por su cuenta si no hay denuncia de por medio”.

Los integrantes −grupo de víctimas, colectivos, organizaciones y académicos− exigieron al fiscal dejar de invocar la autonomía como defensa ante cualquier solicitud de rendición de cuentas.

Además, acusaron que fiscal no está defendiendo su autonomía, y está faltando a su mandato constitucional.

“Exigimos que defienda la institución frente a las flagrantes intromisiones del Poder Ejecutivo (por ejemplo, cuando el gobierno propuso someter a consulta el enjuiciamiento de ex presidentes, lo que claramente afectaba esa autonomía)”.





