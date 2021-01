Texcoco niega al INE datos sobre diezmo en la gestión de Delfina Gómez

El municipio de Texcoco, encabezado actualmente por Sandra Luz Falcón Venegas, excolaboradora de Delfina Gómez, se ha negado a entregar información al INE para continuar con la investigación sobre el presunto diezmo que los empleados entregaron en la administración de Gómez y que terminó en operación electoral a favor de Morena.

El INE solicitó al Ayuntamiento de Texcoco información en cuatro ocasiones a través de oficios enviados entre 2018 y 2020 sin que la administración de Falcón Venegas cumpliera, según se advierte en el Informe de la Comisión de Fiscalización del INE sobre los procedimientos administrativos sancionadores, elaborado en diciembre pasado y obtenido por Animal Político.

Se trata del procedimiento que el INE ha seguido sobre la queja INE-Q-COF-UTF-44/2017/EDOMEX interpuesta por el PAN en 2017 por el presunto uso de recursos públicos para fines electorales, durante la campaña por la gubernatura del Estado de México y en la que Delfina Gómez fue candidata por Morena.

Durante la presidencia municipal de Texcoco de Delfina Gómez, quien ocupará la Secretaría de Educación Pública (SEP), los empleados fueron obligados a entregar 10% de su salario bajo la amenaza de ser despedidos si se negaban a hacerlo, según declaraciones que exempleados hicieron de manera oficial ante el INE.

Con ese mecanismo sumaron 12 millones 44 mil pesos de 2013 a 2015 que presuntamente terminaron en la bolsa del Grupo de Acción Política (GAP), la organización a la que ella ha pertenecido y liderada por el actual senador de Morena Higinio Martínez Miranda, y para su campaña por la gubernatura en 2018, de acuerdo con investigaciones del INE.

Aunque Delfina Gómez negó alguna entrevista al respecto, Higinio Martínez reconoció que “ese dinero no era de la administración, no era dinero público, sino era dinero del funcionario que libremente decidía entregar a cuenta de algunos beneficios y por eso no hay fraude, ni robo ni mal manejo de dinero. Por eso no han podido perseguirnos en nada”.

La actual presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas fue parte de la administración de Delfina Gómez como subdirectora de Recursos Humanos y subdirectora de Desarrollo Social de Texcoco y luego, fue diputada federal por Morena entre 2015 y 2018.

Gómez y Falcón además forman parte del grupo político con mayor poder Texcoco, y al que también pertenece Horacio Duarte –actual Administrador General de Aduanas, expresidente municipal de Texcoco y exsecretario municipal con Gómez–, y que es liderado por Higinio Martínez, quien fue presidente municipal del mismo municipio en dos ocasiones.

Todos militaron en el PRD y al renunciar, fueron parte del grupo fundador de Morena en el Estado de México, el partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para continuar con la investigación, el INE solicitó información sobre el caso a través del oficio INE/UTF/DRN/3249/2019 del 14 de marzo de 2019. También el 20 y 30 de enero y el 7 de febrero de 2020 a través de los oficios INE/UTF/DRN/742/2020, INE/UTF/DRN/986/2020 y el INE/UTF/DRN/1584/2020, respectivamente.

Sin embargo, en el informe del INE se advierte que “se han realizado cuatro solicitudes, sin que atienda alguna”, por lo que la investigación aún permanece abierta, pese a tres años de iniciarla.

Aunque Animal Político preguntó al área de comunicación del municipio la razón de su negativa a entregar información, no hubo respuesta.

Para ahondar en la investigación, el INE necesita analizar la nómina general del municipio durante 2013, 2014 y 2015, más los comprobantes de nómina y estados de cuenta bancarios.

Tanto en la investigación del INE como extrabajadores que aceptaron hablar con Animal Político reservando su identidad, aseguran que se veían obligados a entregar el 10% de su salario por la amenaza de ser despedido o “no ser tomado en cuenta” para futuros ascensos o beneficios laborales.

En los tres años de ‘diezmo’ la forma de comprobar la entrega cambió, junto con su recibo de nómina les era entregado un “talón”, o un oficio o una lista donde firmaban la cantidad entregada y el dinero era recabado por María Victoria Anaya Campos, entonces secretaria privada de la presidenta municipal, y pareja de Jesús Duarte Olivares, hermano de Horacio Duarte.

Según el INE, Anaya Campos habría recaudado 11.9 millones de pesos, entre febrero de 2013 y marzo de 2015; mientras que Sara Rosas Rosas, jefa de departamento de Recursos Humanos, recaudó 1.8 millones de pesos de abril a junio de 2015.

En 2013 la suma recaudada fue de 4 millones 374 mil pesos; el año siguiente, cuando Morena logró el registro como partido político obtuvieron 5 millones 496 mil pesos y en 2015, durante la campaña de Delfina Gómez por una diputación federal, recabaron 2 millones 574 mil pesos.