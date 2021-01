Directivo de Twitter era militante del PAN, acusa AMLO; la red social responde

Twitter México le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que él afirmara que el director de la red social era militante o persona cercana al Partido Acción Nacional (PAN).

“El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN (…) Sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”, aseguró esta mañana el mandatario.

Durante su conferencia matutina mostró el currículum de Hugo Rodríguez Nicolat, director de Políticas Públicas de Twitter para México y Latinoamérica.

Dijo que de septiembre de 2004 a septiembre de 2005 fue asesor del grupo del PAN en la Cámara de Senadores “de un senador famoso que no voy a mencionar su nombre”.

También destacó que fue director de logística en el equipo de transición de Felipe Calderón cuando llegó a la presidencia de septiembre de 2006 a noviembre de 2006.

“Esto es importante porque no son sólo las instituciones o los organismos o decir Twitter o Face, sino ver quiénes manejan estas instituciones, quiénes son”.

Twitter responde

Ante estos señalamientos, la red social escribió: “Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”.

Recordó que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento y no participan en el proceso de revisión de las mismas. “Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”.

“La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto”, sostuvo.

En su último mensaje del hilo que abrió para responder, la empresa aseguró ser transparentes en torno a sus políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, además de que siempre cuidarán la seguridad de sus empleados.

Apenas el 13 de enero, López Obrador propuso la creación de una red social nacional para que la población no sufra de “censura” como ocurrió en Estados Unidos con las cuentas de Donald Trump.