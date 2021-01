Detectan venta de pruebas falsas de COVID en Cancún; detienen a 4

Las autoridades mexicanas comenzaron a detectar la venta de pruebas falsas COVID, luego de que países como Canadá, Francia, o Estados Unidos, comenzaron a exigir la presentación de un test con resultado negativo para acceder o reingresar a sus fronteras por vía aérea.

Miguel Pino Murillo, director general de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de Quintana Roo, informó en una entrevista con Animal Político que cuatro personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Cancún por un presunto delito contra la salud al ofrecer y vender pruebas COVID falsas a los turistas extranjeros.

Las detenciones fueron realizadas el pasado jueves 21 de enero por elementos de la Guardia Nacional, luego de que personal del Aeropuerto Internacional detectara la venta ilegal, informó el funcionario estatal.

“Son los llamados ‘coyotes’ que operan en el aeropuerto; gente que ofrecía a los turistas venderles los resultados de pruebas COVID negativas para que pudieran tomar sus vuelos de regreso a Estados Unidos, Canadá y Europa, principalmente”, explicó el titular de la Cofepris estatal.

Ante el surgimiento de estos primeros casos, Miguel Pino explicó que ya se establecieron medidas para evitar la proliferación de las pruebas falsas. Una de esas medidas es la obligatoriedad de que las pruebas incluyan un código QR, con el que se verifique la autenticidad del documento que avala que la persona dio negativo a COVID 19.

“A partir de ahora ya no pueden ser pruebas emitidas simplemente por un médico. Tienen que ser pruebas que lleva un código QR. Las aerolíneas ya no pueden aceptar los resultados si no llevan ese código. Ya están avisadas”, advirtió.

Además, desde el pasado martes 26 el Grupo Aeropuertos del Sureste (ASUR), la empresa que administra la terminal área de Cancún, colocó tres módulos para la realización de la prueba de antígenos, o también conocida como ‘prueba rápida’, para que los pasajeros que viajen a países como Estados Unidos puedan realizarse ahí mismo el test, cuyos resultados se generan entre 15 y 30 minutos.

Estos módulos fueron instalados entre ASUR, el Gobierno de Quintana Roo, y la propia Cofepris, y están custodiados por personal de la Guardia Nacional.

“La vigilancia para evitar el coyotaje de pruebas Covid falsas en el aeropuerto es continua”, subrayó el titular de la Cofepris estatal, quien añadió que, a la par, “se está haciendo una verificación exhaustiva” de empresas y laboratorios que realizan pruebas Covid “para salvaguardar la sanidad pública”.

Al margen del ‘coyotaje’ en el aeorpuerto de Cancún, la Cofepris de Quintana Roo también ha detectado la venta de pruebas rápidas falsas para detectar Covid 19 en las redes sociales.

Sobre esto, ayer jueves el diario El País publicó una nota en la que da cuenta de que, por medio de redes sociales y grupos de Whatsapp, turistas extranjeros compran en Cancún test apócrifos con resultado negativos por 800 pesos para poder regresar a algunos de los casi 20 países que ya exigen un diagnóstico negativo para poder acceder por vía aérea desde el extranjero. Entre esos países se sumará el próximo 1 de febrero España; uno de los países de la Unión Europea que más turistas envía cada año a las playas de la Riviera Maya.

Esta práctica fraudulenta, apunta el diario, no es exclusiva de México. También en Brasil el noticiero Journal da Band hizo un reportaje a principios de mes, unos días después de que Brasil estableciera el requisito de pruebas negativas, en el que se asegura que los exámenes falsos podían conseguirse en 200 dólares.

Además de Quintana Roo, el pasado 18 de diciembre el diario Milenio publicó que autoridades de Salud del estado de Tamaulipas alertaron también sobre la venta de pruebas Covid falsas y de vacunas apócrifas en la entidad.