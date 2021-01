“Si no nos ayudas no vamos a resistir”: personal médico pide quedarnos en casa

“Estamos cansados física y emocionalmente, si no nos ayudas no vamos a resistir (…) Nuestros hospitales están llenos y ya nos hay camas, quedan pocos ventiladores, terapias intensivas están al tope. No queremos verte aquí, por favor, quédate en casa, quédate en casa”.

A través de un video, médicos y enfermeras del Hospital General No. 27 en San Juan de Aragón y del Hospital General de Zona No. 27 en Tlatelolco, Ciudad de México, del IMSS, suplican a la sociedad ser solidarios y quedarse en casa.

“Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel. Jamás imaginamos enfrentar una tragedia de este tamaño (…) Estamos muy cansados, llevamos 10 meses combatiendo el coronavirus y no vemos el final del túnel”, comentan.

Recordaron que son médicos, enfermeras, pero también seres humanos de carne y hueso y que no quieren ser parte de la estadística de la muerte por COVID-19.

El personal de salud también destaca que están muy cansados y desanimados por la falta de empatía con su lucha.

“Yo decidí dejar de ver a mis hijos para que tú veas a los tuyos”. “Yo dejé a mi familia para que tú estés con la tuya. Pero sabes qué…ya el cansancio y la insolidaridad nos están minando”, “Nos duele y nos desanima ver como las calles lucen llenas”.

Grabados en su zona de trabajo, el personal que está en la primera línea de batalla contra la COVID recordó que entrañables amigos doctores han muerto en manos del virus en el cumplimiento de su deber.

“Ni tú, ni tus seres queridos, ni tus amigos, ni un mexicano más merece perder la vida por el descuido y la indiferencia”.

“Por favor, ayúdanos a que esto acabe. Quiero regresar a casa. Quiero ver a mis padres. Quiero ver a mi esposo. Quiero ver a mis hijos. Quiero salvar mi vida. Nosotros hemos dado todo por ti, ahora te suplicamos: salva nuestra vida, la tuya y la demás”.

Y alertaron: “Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Por favor nosotros hemos dado todo por ti. Ahora, has algo muy simple, pero muy valioso: ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!”, si te cuidas. Nos cuidamos todos”.