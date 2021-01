Vocero de familias de los 43 busca diputación de Morena;

Felipe de la Cruz, vocero de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se registró como aspirante a una diputación federal de Morena por la vía plurinominal, lo que causó división al interior del movimiento que busca el esclarecimiento de la verdad.

Fuentes del CEN de Morena confirmaron que el activista se registró este viernes por la cuarta circunscripción electoral, que incluye al estado de Guerrero, de donde es originario.

De la Cruz todavía no es precandidato, pues la Comisión de Elecciones de Morena aún debe validar su registro.

El activista difundió en redes sociales una fotografía con su hoja de registro y un mensaje en el que dijo que busca ser diputado federal para que “se haga escuchar la voz” de las víctimas.

“Al pueblo de Guerrero y de México, a los compañeros de los movimientos y luchas sociales, les informo que este día tomé la decisión de registrarme para participar por una candidatura de una diputación federal por la vía de representación proporcional, para poder seguir con nuestra lucha desde dentro y se haga escuchar la voz de los movimientos sociales en el lugar indicado, y buscar que estos crímenes nunca se vuelvan a repetir, desde la más alta tribuna de nuestra nación”, escribió.

“Agradezco el apoyo de todos los que hasta ahora han estado pendiente de nuestro movimiento, con un solo objetivo: seguir apoyando al movimiento hasta saber la verdad y castigo a los culpables. Agradezco el apoyo de cada de uno de ustedes y sé que juntos lo vamos a lograr”.

De la Cruz es padre de Ángel Neri, sobreviviente de los hechos de violencia ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Recientemente, el vocero afirmó que el posible enjuiciamiento de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, podría contribuir a esclarecer la presunta participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes.

“No nos representa”, afirman familiares

Madres y padres de los normalistas desaparecidos se deslindaron de De la Cruz y sostuvieron que su aspiración política no representa los intereses de su movimiento.

“Al respecto manifestamos que está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la forma de participación política, sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43. Por lo tanto, no representa nuestro movimiento, por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales.

“Mientras tanto, madres y padres continuaremos exigiendo al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen, al tiempo que acompañamos y nos solidarizamos con otras luchas de mujeres y hombres que desde abajo exigen justicia. Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia”, informaron en un comunicado.