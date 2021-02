Así será el registro para vacunar a adultos mayores contra COVID

El gobierno federal habilitó este 2 de febrero el registro para iniciar la vacunación a personas adultas mayores de más de 60 años.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las personas no podrán elegir qué vacuna recibir ya que la selección de dosis que se aplique en cada lugar dependerá de aspectos prácticos, además debido a que la demanda de vacunas en el mundo es muy alta, en México se buscará inmunizar a las personas conforme haya disponibilidad.

El funcionario reiteró que todas las vacunas garantizan calidad, seguridad y eficacia y pidió a la gente que tengan confianza sobre lo que les aplicarán.

Aún no hay fecha exacta del inició de la vacunación, pero en cuanto se definan las fechas de llegada de más dosis de la vacuna contra COVID-19, los adultos mayores recibirán una llamada en la que les indicarán el lugar y fecha en la que serán inmunizados.

“Se presenta la plataforma, se abre el registro para personas adultas mayores. Y, ojo, no se deje confundir con otras plataformas. No existe ninguna otra plataforma para la vacunación (de adultos mayores) en México. No se deje confundir por otras plataformas, la plataforma del Gobierno de México es la única“, señaló López Gatell.

Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, dijo que por ahora es necesario construir el padrón de adultos mayores, para que cuando ya estén listas las vacunas se proceda a la logística de aplicación.

El registro paso a paso

1. Entra a la página mivacuna.salud.gob.mx

2. Ingresa la Clave Única de Registro de Población (CURP)

3. Verifica que tus datos sean correctos y selecciona la opción “Quiero vacunarme”. En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos de la la CURP que ingresaste.

4. Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo.

5. Agrega el código postal si lo conoces. Los adultos mayores deberán incluir una referencia, que puede ser un familiar, vecino o conocido.

6. En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que prefieres que te llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo.

7. Da clic en enviar.

8. Una vez que se envían los datos, se generará un comprobante.

9. En caso de error, solicita una llamada de aclaración y proporciona un teléfono a 10 dígitos para que te localicen y se corrijan.

10. Una vez que te hayas registrado debes esperar la llamada de un servidor de la nación que proporcionará la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.

El registro en comunidades rurales sin conexión a internet será a través de los centros integradores o de la visita de servidores a la comunidad.

El día de tu cita

Se recomienda que las personas que vayan a ser vacunada asistan al centro de salud solo con 15 minutos de anticipación, lleven una identificación oficial, acudan desayunados y con los medicamentos ingeridos que requieran.

Una vez vacunados, el adulto mayor deberá pasar al área de observación durante 30 minutos y si no hay algún síntoma podrán retirarse del centro de vacunación.

Si la vacuna que te aplicaron es de dos dosis, te contactarán nuevamente para indicarte fecha y lugar de tu segunda dosis.

Para aplicar la vacuna nadie puede pedir dinero o datos bancarios, la vacunación es gratuita.





