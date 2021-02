‘Fue un festín': AMLO critica a medios por publicar informe de la Auditoría

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco significó un festín para todos los defensores del antiguo régimen corrupto y la mayoría de los medios de comunicación.

Indicó que tras el informe, el gobierno que encabeza recibió ataques por ese tema durante cuatro o cinco días, “causaron daño aunque aceptaron el error, dan elementos a nuestros adversarios, a la oposición conservadora, a los que quieren mantener el régimen que imperaba antes de llegar al gobierno”.

Lee: AMLO pide al Congreso investigar a la Auditoría por ‘informe tendencioso con actitud politiquera’

En conferencia de prensa, López Obrador mostró un resumen con las notas que presentaron varios medios de comunicación sobre el reporte de la Auditoría; criticó a periodistas, analistas y los acusó de estar “al servicio del régimen corrupto”.

“Es lamentable que eso suceda en los medios”, señaló el mandatario, quien cuestionó que ahora le van a echar toda la culpa a la Auditoría, cuando los periodistas no pudieron contrastar, revisar la información.

Lee: Quién es quién en la dirección de la ASF: desde exfuncionarios de EPN hasta aliados de AMLO

Hizo un llamado a los medios de comunicación para que se ponga por delante la ética y no se engañe, no se manipule y no se tergiverse la realidad y se respete al pueblo, a los ciudadanos.

“Esto no significa subordinación, es lealtad al pueblo, que los medios estén distantes del poder político y económico, que no trafiquen con la libertad de expresión”, sostuvo.

Reiteró que lo de la Auditoría no fue una equivocación, más bien “hubo intencionalidad política de afectarnos”.

Dijo que ojalá surja un nuevo periodismo como el que ya se está viendo en las redes sociales, de manera sencilla, pero profesional, con mensajes de ida y vuelta y “eso tiene que consolidarse para que haya una prensa alternativa, para que esta prensa convencional y echada a perder ya no tenga el mismo peso”.

Ayer, el mandatario envío una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para emprender las acciones necesarias para realizar una investigación a fondo sobre el informe “tendencioso y falso” sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

En su tercera entrega de la Cuenta Pública, la ASF había reportado que que la cancelación de Texcoco costaría al menos 331 mil 966 millones, el triple de lo dicho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que anunció un costo de 100 mil millones de pesos.

Tras los reclamos del presidente, la Auditoría se retractó e informó que una “deficiencia metodológica” en una de sus auditorías provocó un cálculo mayor sobre el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.