Inicia audiencia de Rosario Robles por La Estafa Maestra

Este viernes inició la audiencia intermedia del proceso contra Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, para la presentación de pruebas por el caso de La Estafa Maestra. La defensa pedirá que se aplace para negociar una salida alterna que la Fiscalía General de la República (FGR) ha rechazado hasta ahora.

La exfuncionaria, quien había tenido algunos problemas de salud, está presente en la audiencia que se realiza a puerta cerrada.

Lee: Dichos de cuatro excolaboradores y supuestas omisiones: las pruebas contra Robles por crimen organizado

El Poder Judicial le dio 24 horas a la FGR y a la defensa de Robles Berlanga, para que le informen si hay posibilidades de alcanzar un acuerdo en el proceso abierto contra la exfuncionaria por omisiones, o si de lo contrario el caso avanzará para ir a juicio.

El Ministerio Público dice que no hay condiciones para el procedimiento abreviado y quieren llevar acabo la audiencia intermedia, ya que la imputada no aceptó la propuesta porque no quiere reparar el daño. La Auditoria Superior de la Federación también propone pasar a la etapa intermedia ya que no hay interés de la imputada en reparar el daño.

En la acusación por escrito presentada ante el juez el año pasado, la Fiscalía solicitó en contra de Robles penas de hasta 21 años de prisión y la devolución de más de cinco mil millones de pesos desviados de sus dependencias. El criterio de oportunidad o el procedimiento corto que busca la defensa significaría la libertad de Robles inmediata o en unos meses, y sin entregar ese monto.

La defensa de Robles sostiene que ese pago es improcedente porque no la acusan de haberse robado o enriquecido con los recursos y porque simplemente no tiene esos 5 mil mdp.

“Si no se difiere, procederemos al desahogo de la etapa intermedia. Entonces haremos una preparación técnica para la preparación del juicio”, dijo su abogado Epigmenio Mendieta al entrar al juzgado.

El proceso penal en contra de Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisiones inició en agosto de 2019, sin que hasta la fecha haya llegado al juicio. En todo ese lapso la exfuncionaria ha permanecido prensa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Originalmente Robles y sus abogados argumentaron que probarían su inocencia, sin embargo, luego de que en noviembre pasado se conociera que un juez había librado una orden de aprehensión en su contra por una nueva acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada, modificaron su postura y buscaron a la FGR para negociar.