Candidatura de Salgado divide a Morena; sospechan encubrimiento

Las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por Morena siguen avanzando a pesar de que existe una carpeta de investigación penal y una indagatoria interna del partido en su contra por al menos dos acusaciones de violación sexual.

La manera como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ha dado trámite a los señalamientos, y la defensa a su favor por parte de la élite de Morena —como el propio Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado—, han creado en las bases de mujeres la sospecha de que el guerrerense goza de protección y que podría salir impune.

Tras comparecer ante la CNHJ, Salgado Macedonio —quien ya formalizó su candidatura ante la dirigencia del partido en Guerrero— se placeó en el Monumento a la Revolución entre personas “acarreadas” para mostrar que su campaña cuenta con “apoyo”.

Los pronunciamientos contra las aspiraciones políticas de Salgado por parte de legisladoras federales y bases de mujeres morenistas han sido numerosas: desde cartas a la dirigencia del partido en las que criticaron que se le haya permitido participar en la contienda, hasta un Punto de Acuerdo en el Congreso para exigir a la Fiscalía General de Guerrero que concluya su investigación y determine cuanto antes si procede o no la acción penal contra el aspirante.

“Solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la CNHJ, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, del lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular”, señalaba un posicionamiento del 15 de febrero.

Posicionamiento de Diputadas Federales de Morena respecto al registro del Candidato de Guerrero, Felix Salgado Macedonio. pic.twitter.com/WuyzLYly9I — Lorena Villavicencio (@SLVillavicencio) February 16, 2021

Otras militantes morenistas han advertido que, si el partido respalda a Salgado y este logra formalizar su registro como candidato ante el árbitro electoral, renunciarán a Morena. Carol Arriaga, secretaria de Mujeres del CEN, alertó que el partido enviaría a la ciudadanía un mensaje de impunidad.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, ha defendido las aspiraciones del senador con licencia con el argumento de que no ha habido una sentencia condenatoria que confirme las acusaciones en su contra, por lo que mantiene sus derechos político-electorales intactos.

“Mientras que Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato, no hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido algún delito”, dijo el 31 de enero.

Por su parte, el Presidente López Obrador sostuvo que las acusaciones contra el candidato en Guerrero son de tipo electoral como parte de la contienda.

“Es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora una competencia en algunos estados, porque vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones, pero es algo que es producto de la temporada”, dijo desde su conferencia matutina.

Una de las principales denunciantes de Salgado Macedonio, Basilia “N.”, criticó los comentarios del Presidente y le exigió ponerse del lado de las víctimas, no de los agresores.

“Vine a rendir mi testimonio para que no se siga diciendo que esto es guerra sucia y que es parte de la contienda, que vean que no es mentira, que estoy aquí, y que voy a seguir dando batalla hasta que se me escuche, y que entiendan que esto no es algo para tratar de que no llegue a ser gobernador. Aquí hay un violador y como tal se tiene que tratar, un violador es un violador, sea como sea”, afirmó el pasado lunes tras acudir a su audiencia en la CNHJ.

“Le diría (al Presidente) que sea serio, que se ponga en el lugar de la víctima, no puede él defender a un violador”.

Los tumbos de la CNHJ

Cuando la Comisión de Honestidad y Justicia anunció que iniciaría un procedimiento sancionador de oficio contra Salgado, la decisión fue recibida con expectativa.

Por ejemplo, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, sostuvo que las acusaciones son delicadas, y consideró que tomar cartas en el asunto es lo menos que podría hacer el partido.

Sin embargo, la CNHJ ha tratado con diferente rasero a ambas partes y ha favorecido al candidato en Guerrero, de acuerdo con la defensa de Basilia “N.”

Patricia Olamendi, una de sus defensoras, criticó que en la audiencia de Basilia se dio acceso a cuatro abogados de Salgado Macedonio, a quienes la CNHJ permitió formular cuestionamientos “hostiles” que revictimizaron a su representada.

En contraste, al día siguiente, la Comisión negó a la defensa de Basilia “N.” la posibilidad de presenciar la audiencia de Salgado y cuestionarlo.

El órgano partidista también cambió la sede de la comparecencia, a fin de evitar a la prensa y a las manifestantes que se han pronunciado contra su candidatura. Ni la víctima ni sus abogadas fueron informadas del cambio de lugar.

Tanto Basilia “N.” como sus defensoras acusaron a la CNHJ de simulación.

“Yo creo que no están trabajando en el caso (la CNHJ), yo creo que es una simulación, pienso que a mí no me están viendo como víctima, no estoy viendo que me hagan caso, a mí no me están haciendo caso para nada”, dijo la mujer.