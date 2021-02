CNDH amenaza con sanciones internas por publicación sobre migrantes

La Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) amenazó con sanciones a su personal tras la publicación en Animal Político de varios testimonios sobre secuestros a migrantes que permanecieron ocultos desde que fueron recabados, entre finales de 2019 y principios de 2020. En su segundo posicionamiento sobre el asunto en los últimos dos días, la institución, que dirige Rosario Piedra Ibarra, elevó el tono y anunció que investigará el modo en el que este medio obtuvo la información. Lo que no explicó la CNDH es por qué los testimonios quedaron guardados y no se realizó acción alguna en forma de recomendación o informe.

“Atendiendo a la publicación por parte del medio Animal Político de algunos testimonios recabados por personal de esta CNDH en funciones de visitadores adjuntos durante 2019 y 2020, cuyo contenido se encontró bajo el resguardo y responsabilidad de los mismos y, ante el uso indebido de dicha información sensible en agravio de presuntas víctimas, así como de la reserva de esta por Ley y en perjuicio de esta institución, se ha dado parte a las instancias competentes a fin de que realicen las investigaciones respectivas, se deslinden las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones a que haya lugar”, señaló en un comunicado.

Animal Político reveló el lunes la existencia de un informe que la CNDH mantuvo oculto y en el que se recogen 32 testimonios recabados en estaciones migratorias y albergues de la sociedad civil en el sur, centro y norte del país. Los relatos hablan del infierno sufrido por los migrantes, que refieren haber sufrido o haber sido testigos de asesinatos, torturas, extorsiones y violaciones.

“Es conveniente precisar que los referidos testimonios a que se hace alusión fueron realizados en su mayoría durante la administración pasada de la CNDH, en 2019 y algunos en 2020, cuya información fue entregada hasta noviembre de 2020 por personal que la tenía bajo su resguardo, misma que se encuentra en proceso de estudio y seguimiento por personal de la Quinta Visitaduría General de esta Comisión Nacional, a fin de emitir en su momento oportuno la determinación o pronunciamiento que en derecho proceda, previas investigaciones del caso y sin perjuicio de brindar la atención que requieran las personas en situación de víctimas”, asegura la institución.

Animal Político solicitó en cuatro ocasiones una entrevista con Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Quinta Visitaduría o la persona que la CNDH considerase adecuada para abordar el asunto. En lugar de esto, la institución remitió dos comunicados: el primero, en el que hace referencia a las 44 recomendaciones elaboradas en el ámbito de la migración y el segundo en el que hablaba sobre los retos en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos en cuestiones migratorias. En ningún momento la CNDH dijo, hasta después de la publicación de la investigación, que los testimonios recabados estaban siendo analizados al interior de la institución para preparar futuros pronunciamientos.

“No publicitar los testimonios y expedientes que se integran en la CNDH no es sinónimo de ignorar. No exponer a las víctimas no es y nunca será una falta; es nuestra misión y responsabilidad velar por la protección de su seguridad y, en general, de sus Derechos Humanos”, dijo la Comisión en el comunicado.

“Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como para cualquier organismo que trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos, la privacidad y el derecho a respetar la intimidad de las víctimas no sólo es un derecho básico, sino incluso una herramienta necesaria para actuar y a la vez proteger”, añadió.

La CNDH acusó que se ponía en riesgo a los migrantes con la publicación de los testimonios. Sin embargo, la investigación de Animal Político no dio datos personales ni ningún otro detalle que sirviese para identificar a estas personas, de las que las que solo se mencionó su nacionalidad.

“La CNDH no otorga información efectivamente cuando se trate de datos o información sensible y que ponga en riesgo la vida y los Derechos Humanos de las personas. De manera que, llama la atención que sea el medio de comunicación el que haga esta misma precisión y, no obstante, al mismo tiempo haga la publicación de diversos testimonios de presuntas víctimas, que indica fueron obtenidos por vía de la Unidad de Transparencia de la CNDH, situación que se niega categóricamente, toda vez que, como se indicó, por razones de seguridad y protección de datos, así como por privilegiar la no revictimización a las víctimas, no se otorga fuera de la ley”, añadió el comunicado, que obvia que en la propia investigación de Animal Político se especifica que se emplearon diversas vías para obtener la información. Una de ellas fueron las solicitudes de transparencia, pero no la única. También se realizaron diversas entrevistas con expertos y personal de albergues y organizaciones de derechos humanos.

Por último, la CNDH “condena la difusión de notas periodísticas sustentadas en la obtención de información de manera ilegal o ilegítima, más aún cuando existe una tendencia a desinformar”.

“La CNDH condena todo acto que atente contra el derecho de la sociedad a la información y a conocer la verdad. Los medios de comunicación son aliados en la defensa y protección de los Derechos Humanos; sin embargo, la desinformación atenta contra nuestra institución y se convierte en un obstáculo para sus labores constitucionalmente encomendadas, además de resultar un agravio para las víctimas”, concluyó.