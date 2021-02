Que CNDH informe por qué no actuó ante abusos de migrantes: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que si los testimonios sobre violaciones a derechos humanos a migrantes que ocultó la CNDH estuvieron guardados durante dos años, es necesario conocer por qué no avanzó la investigación, por qué no hay resultados y por qué después de dos años no se dan a conocer este tipo de situaciones que pudieran ser violatorias de los derechos humanos.

La funcionaria recordó que aunque la CNDH tiene autonomía y sus propias normativas y responsabilidades, debe rendir cuentas a la población y ser transparente en su actuación como cualquier otro organismo autónomo.

La Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) amenazó con sanciones a su personal tras la publicación en Animal Político de varios testimonios sobre secuestros a migrantes que permanecieron ocultos desde que fueron recabados, entre finales de 2019 y principios de 2020.

La institución que dirige Rosario Piedra Ibarra elevó el tono y anunció que investigará el modo en el que este medio obtuvo la información. Lo que no explicó la CNDH es por qué los testimonios quedaron guardados y no se realizó acción alguna en forma de recomendación o informe.

Al ser cuestionada sobre estas amenazas, Sánchez Cordero dijo que se debe investigar a las personas que dieron la información y no al medio que lo publicó.

“El medio tiene esta información y en ejercicio de su libertad de prensa y de expresión lo publicó, pero sí quién filtró estas informaciones. No hay posibilidad de que al medio se le sancione por dar a conocer esta investigación”.

“Si no hay datos de privacidad, de datos personales, de secrecía que habría que cuidar, sino que es una denuncia que se está haciendo de lo que efectivamente está pasando, ese sí es ejercicio de la libertad de expresión”, señaló.

En la conferencia matutina del 3 de febrero, Sánchez Cordero aseguró que las violaciones a los derechos humanos de los migrantes son inaceptables, por lo que la CNDH debe rendir cuentas, ser transparente y no ocultar información. “Si no reconocemos que existen estas violaciones, que están violentando sus derechos no podemos avanzar en el tema”.

Animal Político reveló la existencia de un informe que la CNDH mantuvo oculto y en el que se recogen 32 testimonios recabados en estaciones migratorias y albergues de la sociedad civil en el sur, centro y norte del país. Los migrantes refieren haber sufrido o haber sido testigos de asesinatos, torturas, extorsiones y violaciones.