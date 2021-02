Crecen 300% los rescates de mujeres víctimas de violencia doméstica en 2020

El confinamiento por la pandemia de COVID en 2020 propició un aumento en los casos de violencia familiar cometidos por hombres contra las mujeres. La Red Nacional de Refugios (RNR) informó que el año pasado decenas de mujeres tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas o la de sus hijos e hijas. El número de rescates durante el año pasado creció 300% con relación a lo registrado en 2019. De acuerdo con la RNR, los estados con el mayor número de casos fueron: Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Las tres, entidades que a la fecha se mantienen en semáforo epidemiológico rojo y con medidas de confinamiento. “2020 uno de los años más violentos” En su informe, “Violencias contra las mujeres, niñas y niños en 2020: datos y testimonios”, la RNR califica al año pasado como uno de los más violentos contra las mujeres. Lo anterior, “debido al confinamiento y la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las infancias”. La RNR señala que en los últimos dos meses de 2020 (noviembre y diciembre) cada hora una mujer les solicitó ayuda por algún acto de violencia, mientras que de septiembre a diciembre, 4 de cada 100 reportaron intentos de feminicidio. Lee: Feminicidios en México se concentran en el 18% de los municipios; Juárez, el lugar con más casos En todo el año, la RNR brindó atención en sus sedes, números telefónicos o a través de sus redes sociales a 46 mil 514 personas, lo que representa un aumento del 39% en comparación con 2019. Tan solo en redes sociales y líneas telefónicas, 15 mil 592 personas recibieron atención especializada. Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato fueron los estados que reportaron el mayor número de casos, sumando en conjunto 46.54% de las atenciones. Autoridades ignoran o minimizan denuncias En su informe, la RNR presenta testimonios de víctimas que comprueban la indiferencia de las autoridades al atender los casos de violencia contra la mujer. La organización señala que por lo menos 2 de cada 12 mujeres que pidieron ayuda a la RNR, ya habían denunciado los hechos ante alguna dependencia gubernamental sin recibir la atención correspondiente.

“Tengo miedo, fui a extender mi orden de protección, la abogada me pregunto si ya me había golpeado de nuevo, le conteste que no, me dijo que entonces no podía renovarlas…necesito llegar golpeada o que me mate para que me las den, te das cuenta de que no es cierto que te apoyan si denuncias” , relató una mujer de 28 años, beneficiaria de la RNR.

“Este testimonio refleja la falla del Estado, que tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo, no se debe esperar a que la vida de una mujer esté comprometida o haya evidencias físicas, recordemos que los feminicidios son el resultado de una serie de violencias que se minimizan e invisibilizan, cientos de veces por las propias autoridades”, refiere la organización.

Otro de los hallazgos del informe es que el 27% de los agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antecedentes penales y el 29% usaban armas de fuego.

En tanto, el 14% contaba con vínculos militares o políticos, “lo que limita la posibilidad de que las víctimas puedan solicitar ayuda”.

Los principales agresores eran la pareja o expareja

El 75.41% de las mujeres que solicitaron ayuda a la RNR reportaron que sus esposos, exparejas o parejas fueron quienes las violentaron. De este sector, el 29.37% denunció agresiones psicológicas y el 33.50% físicas. Mientras que dos de cada 10 mujeres fueron víctimas de todos los tipos de violencias, entre ellas la sexual, económica y patrimonial.

“El miedo me hizo salir, el miedo que tenía de que me quitaran a mis hijos y que me fuera hacer algo… sufrí todas las violencias, me golpeaba, me insultaba, me quiso hasta matar”, declaró a la RNR una mujer víctima de 20 años. Niñas y niños también son víctimas Al menos 4 de cada 10 mujeres víctimas que acudieron a la RNR, contaron que sus hijos e hijas también fueron víctimas de violencia. La Red Nacional de Refugios detalló que 27.94% de los menores que atendieron sufrieron violencia física, 28.36% psicológica, 21.24% patrimonial, 16.50% trata infantil y 5.65% violencia sexual. Para atender a todas estas víctimas, la RNR ofrece espacios de protección y atención en los que se brinda atención integral y especializada a mujeres, niñas y niños. En total, la RNR cuenta con 75 centros en todo el país, en los cuales se ha atendió en 2020 a 30 mil 822 mujeres, niñas y niños. Cuatro de cada 100 mujeres atendidas en los centros son extranjeras, 2 de cada 100 de comunidades indígenas, y una de cada 100 mujeres es migrante. Finalmente, la RNR pide al Estado garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas, “para que vivan, sean libres, estén seguras y sin miedos”. Exigen al gobierno federal que contemple a las mujeres “como eje de incidencia en su agenda y arranque el patriarcado y la impunidad” en sus instituciones en los tres órdenes de gobierno y en las 32 entidades, ya que “solamente así podremos hablar de una verdadera transformación”.