La cremaron sin mi autorización, acusa madre de Mariana pasante de medicina

El cuerpo de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, pasante de Medicina que fue hallada muerta en Ocosingo, Chiapas, fue incinerado sin el consentimiento de su madre.

En conferencia de prensa, María de Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana, señaló que nadie pidió su autorización para cremar el cuerpo de su hija y que el proceso fue demasiado acelerado.

María explicó que ella llegó un poco retrasada al velatorio porque viajó desde Torreón, ciudad en la que radica por cuestiones laborales.

“A mi nadie me preguntó y yo no ordené que la cremaran (…) solo me dio tiempo de despedirla, vi que había mucha prisa en sacar el ataúd y llevarse la carrosa, incluso yo llegué y la carrosa me ganó (…) la metieron inmediatamente al crematorio”, señaló.

La madre de la joven hizo un llamado a la Fiscalía estatal para agilizar la investigación y dar con los responsables.

Comentó que su hija reportó las situaciones de acoso por parte de un compañero desde antes de noviembre, solicitando su cambio a las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes ignoraron la petición.

“Ella muy inquieta me comentó que un sujeto la estaba hostigando, me decía que llegaba borracho por las noches y había intentado meterse a la habitación que ella ocupaba, había forzado la puerta al grado de que se había acercado a su cama en alguna ocasión (…) la había estado molestando continuamente. Yo estuve muy intranquila después y estuvimos viendo que podíamos hacer, estaba muy claro que la jefa de la clínica no la apoyó”, relató.

María dijo que su hija llegó a la clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, en agosto pasado y desde entonces pidió su cambio, pues le parecía una zona un tanto insegura. Sus peticiones tampoco fueron atendidas por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

“Ella era mi todo, era mi única hija, siempre fuimos muy unidas ahora sus proyectos de vida han sido truncados, ella soñaba con tener una familia, era una chica muy dulce, su vocación era la medicina y quería especializarse en pediatría o patología (…) Mi objetivo no es la venganza sino que se sepa la verdad y se haga justicia”, acotó María.

Para finalizar contó que en el último mensaje que recibió de su hija, Mariana le dijo nadie la apoyaba en la clínica por lo que buscaría a la directora (de la facultad de Medicina de la Unach). Después de eso no volvió a escribirle.

Posteriormente, la directora de la facultad se comunicó con María pero solo para darle las condolencias.

Por su parte, el abogado de la familia indicó que ya hay nombres de las personas presuntamente involucradas en el acoso y muerte de la joven, pero no las darán a conocer por respeto al proceso.

“Se tienen nombres, se tienen apellidos, se tienen ubicaciones, pero preferimos guardar esta información por sigilo. Es un asunto en donde hay situación graves y de acoso pero no podemos permitir que hayan violaciones procesales que mañana permitan la libertad de lo presuntos responsables”, dijo.

Aclaró que hasta el momento no hay personas detenidas pero que el caso ya está en manos de la Fiscalía estatal y que en algún momento ellos podrían pedir que la Fiscalía General de la República ejerza facultad de atracción.

Sobre la cremación sin autorización del cuerpo de Mariana, dijo que están integrando todas las pruebas para decidir si inician un proceso legal.

Detalló que también pidieron a la Fiscalía estatal, 6 meses atrás los mensajes telefónicos de Mariana, así como su geolocalización el día de su muerte para detectar cualquier tipo de omisión por parte de las autoridades.

“Desde el momento en que ella denunció ante la autoridad administrativa un acoso, la autoridad sanitaria debió dar aviso al Ministerio Público y tomar todas las medidas para retirarla de ese lugar, si eso no se hizo existe una responsabilidad de estas personas, por lo que se les está investigando”, refirió.

Sobre la causa de muerte de la joven, el abogado dijo que no aceptarán el suicidio, hasta que se agoten todas las líneas de investigación.

“Y si es necesario que el rector de la Universidad o el secretario de Salud comparezcan, se les va a citar, no habrá excepciones”, acotó.

“Indagaremos irregularidades”

En la conferencia matutina de este miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que tienen conocimiento de todas las irregularidades que se han cometido y que reunirán un equipo federal, encabezado por la Segob, para ayudar en la investigación.

También hizo un llamado a las autoridades de Chiapas para que agilicen la investigación.

La funcionaria dijo tener conocimiento de las peticiones de Mariana que fueron ignoradas, del acoso permanente por parte de un compañero y de la incineración apresurada del cuerpo.

“Por todas estas irregularidades, empezando por la conducta irregular de quien no actuó con diligencia para cambiarla de lugar, vamos a reunir un equipo federal coordinado por la Segob y la Secretaría de Seguridad para participar y avanzar en el caso”, señaló.

Sánchez Cordero aseguró que en todo momento respetarán la autonomía de las autoridades estatales.

“Vamos a tener un escrutinio permanente en la actuación de las autoridades y no solo deslindar responsabilidades, sino también imputar conductas irregulares y presuntamente constitutivas de delitos”.

La titular de la Segob dijo estar indignada y dolida por la muerte de Mariana y comentó que su caso marcará un antes y un después para que las autoridades pongan mayor atención a las y los jóvenes que realizan su servicio social.