Dictan formal prisión a Mario Marín por delito de tortura contra Lydia Cacho

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, recibió auto de formal prisión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, informó la organización Artículo 19.

“La justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y, junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. Además debe ser garantizada la reparación integral de los daños para Lydia Cacho y su familia”, escribió la organización.

El ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif y Gamboa. Seguimos en la batalla. https://t.co/HKJ1KOGAiV

— Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 10, 2021