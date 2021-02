No son un número: memorial busca que muertos COVID tengan rostro

La señora Alejandra vendía quesadillas y su muerte fue registrada en la estadística de personas que han fallecido a causa de COVID-19. Los medios no conocen su historia ni su rostro porque no era famosa o una figura pública, pero cada persona que murió por COVID no es solo un número, tenía un nombre, un rostro, una familia.

“Siempre me daba una quesadilla cuando era niño y mi mamá estaba trabajando. Una víctima en el olvido”, cuenta quien la conoció y así la recuerda.

A través de Las Caras del COVID19 México, una cuenta de Twitter que busca recordar a quienes murieron por coronavirus se puede conocer, al menos a través de una foto, el rostro de la señora Alejandra. Ella ya no es solo la persona fallecida número 657 o 1,349.

Esta cuenta busca ser un memorial o un lugar para recordar a quienes fallecieron y que quede registro del nombre de cada persona, su rostro, fecha de fallecimiento, de dónde eran y a qué se dedicaban.

En ella se difunden los datos e imágenes de maestros, enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras, estudiantes, políticos, periodistas, músicos, deportistas, secretarias, comerciantes, trabajadoras del hogar, personas de todos los oficios y profesiones.

La creadora de esta iniciativa es Noralí González, una comunicóloga que al inicio de la pandemia no veía los casos de COVID tan de cerca hasta que cada vez se hicieron más próximos, ya era el vecino, el conocido, el familiar del amigo el que se enfermaba y a veces moría.

Mucha gente no tuvo la oportunidad de despedirse de sus familiares y amigos, seguían creciendo los fallecimientos y los números comenzaban a ser más alarmantes, pero esas estadísticas no tenían rostro. Por eso decidió abrir esta cuenta, especialmente para recordarlos, o para que sus seres queridos les dediquen unas palabras.

En entrevista, comenta que al principio nutrió la cuenta con información que se publicaba en los medios de comunicación, más tarde comenzaron a llegarle los mensajes y las fotografías de fallecidos por COVID de varias partes del país.

Aunque había personas que pedían que el rostro de su familiar se compartiera en la red social, también hay quien le escribe para decirle que mejor se baje la imagen ya sea “por miedo, por temor a la estigmatización, porque les duele o porque están en un proceso del duelo y aún no lo pueden hacer, por muchas cosas, y bueno, eso es algo que también se respeta”, expresa.

México registra ya más de 158 mil 074 defunciones a causa del virus del SARSCoV-2, según datos de la Secretaría de Salud.

El 31 de agosto, la dependencia reportaba un acumulado de 64 mil 414 defunciones por COVID, pero este dato contrasta con el conteo preliminar de certificados de defunciones revelado por el Inegi que indica que entre enero y agosto de 2020, un total de 108 mil 658 personas murieron a causa del virus.

Es decir, la cifra real de decesos confirmados por COVID es casi un 45% superior a la que se reporta diariamente.

“Es gente que tenía una historia. Eran padres, madres, hermanos, esposas, amigas, cuñados, suegras, primos, tías, hijos. Todos dejaron una huella en una familia. Hay mucho duelo y dolor en muchos hogares y lo que yo intento es nombrarlos y conocer sus rostros, saber un poquito de ellos y no olvidarlos”, dice Noralí.

Para quien desee que el nombre de su familiar aparezca en este mural solo debe mandar una fotografía a la cuenta @CarasCovid19, nombre, ciudad, fecha fallecimiento, foto, y si lo desea un mensaje.

Hay quienes incluso mandan cartas. Si alguien no envía la fotografía los datos se comparten con la imagen de una veladora. Algunos de los mensajes que se han compartido en este espacio son:

“Acaba de morir mi mejor amigo, mi vecino. Teníamos más de 30 años de conocernos, de ser amigos en las buenas y en la malas, falleció a causa del COVID-19 y dejó un gran vacío en mi corazón y en mi vida, lo voy a extrañar don Rufino, descanse en paz”.

“Vuela alto papi, te amo con todo mi corazón. Descansa en paz”.

“Enorme compañero en las cirugías de cardio con una personalidad y humor increíbles que tanto necesitamos durante el estrés quirúrgico”.

Enfermero Especialista Agustín Núñez, falleció de #COVID19 el 18 de enero 2021. Enorme compañero en las cirugías de cardio con una personalidad y humor increíbles que tanto necesitamos durante el estrés quirúrgico. Descansen en paz.#QEPD #mexico #carasCovid @jearlugo pic.twitter.com/HPFyaNH4Um — Las Caras del COVID19 México (@CarasCovid19) January 21, 2021

“Un hombre joven que murió cumpliendo su deber cómo el enfermero amoroso y dedicado que era. Descanse en paz”.

“Mamita, siento un enredo de sentimientos: dolor, enojo, impotencia, tristeza, pero al mismo tiempo amor, ternura y felicidad de haber tenido una madre como tú”.

Noralí dice que muchas veces es difícil y doloroso leer los mensajes, pero que el espacio es para honrarlos. Espera que más gente se sume a este memorial publicado en Twitter y que cada número tenga rostro y no se olvide.

Hola! Esta cuenta la comencé como un lugar para recordar a todas las personas que han perdido su batalla contra el COVID-19. Si gustan dedicarle un espacio a su familiar o amigo pueden mandarme la info y con gusto los pondremos. — Las Caras del COVID19 México (@CarasCovid19) August 18, 2020