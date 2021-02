No sabía qué era ‘Rompa el Pacto’, me enteré por mi esposa: AMLO

¿Romper el pacto? El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en la conferencia matutina de este 25 de febrero que no supo lo que significaba “romper el pacto” hasta cinco días atrás.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar: rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo, sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo”.

"¿Qué tenemos que ver nosotros con eso si somos respetuosos con las mujeres"?: El presidente @lopezobrador_ dijo que apenas hace cinco días se enteró qué significa "romper el pacto" y aseguró que son expresiones "importadas, copias". pic.twitter.com/gOTbkmlPCD — Animal Político (@Pajaropolitico) February 25, 2021

La frase comenzó a circular en redes sociales la semana pasada, de parte de mujeres mexicanas que exigían al presidente dejar de proteger a Félix Salgado Macedonio, exsenador y precandidato a gobernador de Guerrero, acusado de abuso sexual.

Esto se debió a que, pese a tener dos acusaciones públicas en su contra, y una con denuncia ante la Comisión de Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), Salgado Macedonio se registró, sin traba alguna, ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCEG) como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Lee al respecto: Póngase del lado de la víctima, no defienda a un violador: pide a AMLO víctima de Felix Salgado

Sobre su caso, en ocasiones pasadas el presidente ha acusado a la prensa de ejercer una campaña de linchamiento mediático, ha pedido que se respeten las encuestas que pusieron al exsenador como candidato y ha afirmado que las acusaciones son “partidistas”.

Y cuando se habla de romper el pacto, afirmó López Obrador, él ya lo está rompiendo: “el llamado pacto por México, que no fue más que un pacto contra México”.

Añadió que también había roto el pacto del silencio, establecido cuando se “reprimió” y desapareció a los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Al respecto: Presidente Rompa el Pacto: artistas, activistas y escritoras piden a AMLO no apoyar a Félix Salgado Macedonio

Finalmente, ante el cuestionamiento sobre el pacto patriarcal, López Obrador concluyó que se trataba de una expresión importada, “una copia”.

“¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos”.