NoCallenAlMensajero: ONG se pronuncian contra respuesta de CNDH sobre migrantes

Organismos como Artículo 19 y Fundación Justicia se pronunciaron sobre la respuesta pública de la CNDH luego de que Animal Político publicara los testimonios sobre secuestros a migrantes que permanecieron ocultos desde que fueron recabados, entre finales de 2019 y principios de 2020.

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, organización dedicada a promover el acceso a la justicia; y Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, señalaron que la CNDH está desvirtuando el trabajo periodístico.

“En México, el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, el órgano garante de derechos humanos, CNDH desvirtúa el trabajo periodístico de @Pajaropolitico. #NoCallenAlMensajero”, se pronunciaron.

La CNDH acusó que se ponía en riesgo a los migrantes con la publicación de los testimonios. Sin embargo, la investigación de Animal Político no dio datos personales ni ningún otro detalle que sirviese para identificar a estas personas, de las que las que solo se mencionó su nacionalidad.

“Esta Organización Nacional condena la difusión de notas periodísticas basadas en la obtención de información de forma ilegal o ilegítima, especialmente cuando existe una tendencia a desinformar”, señaló en su comunicado.

La CNDH amenazó con investigar y sancionar a su personal tras la publicación de estos testimonios sobre secuestros masivos de migrantes y violaciones a sus derechos humanos. Lo que no explicó la CNDH es por qué los testimonios quedaron guardados y no se realizó acción alguna en forma de recomendación o informe.

Esta amenaza del organismo autónomo de derechos humanos en México es contraria a lo establecido por la ONU en septiembre de 2015, cuando el entonces relator especial sobre la protección al derecho de la libertad de expresión, David Kaye, emitió un informe sobre la protección de derechos humanos de personas informantes.

En este documento, que puedes checar aquí, en su artículo 64 establece claramente que “revelar violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario nunca debería dar lugar a la aplicación de sanciones de ninguna índole”.

Es decir, según lo establecido por la ONU, lejos de sancionar a funcionarios que revelen irregularidades, como casos de violaciones de derechos humanos, el Estado mexicano debe protegerlos y no perseguirlos. Ya que, de hacerlo, se estaría consolidando “una cultura de silencio, secreto, y miedo dentro y fuera de las instituciones” gubernamentales.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que es necesario conocer por qué no avanzó la investigación, por qué no hay resultados y por qué después de dos años no se dan a conocer este tipo de situaciones que pudieran ser violatorias de los derechos humanos.

“Si no reconocemos que existen estas violaciones, que están violentando sus derechos no podemos avanzar en el tema”, declaró al ser cuestionada sobre el ocultamiento de la información.

Animal Político reveló la existencia de un informe que la CNDH mantuvo oculto y en el que se recogen 32 testimonios recabados en estaciones migratorias y albergues de la sociedad civil en el sur, centro y norte del país. Los migrantes refieren haber sufrido o haber sido testigos de asesinatos, torturas, extorsiones y violaciones.