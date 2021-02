Plataforma de registro de adultos mayores presenta múltiples fallas

La plataforma para registrar adultos mayores de 60 años para vacunarse contra COVID-19 fue habilitada el pasado 2 de febrero; sin embargo, desde el inicio de su funcionamiento presentó numerosas fallas.

A pocas horas de haberse presentado la página por la Secretaría de Salud, usuarios en Twitter comenzaron a informar sobre dificultades para acceder a la misma, o ser expulsados a mitad del proceso de registro, e incluso ser informados de que el horario de registro ya había pasado.

Ya esta colapsada la página, no puedo acceder, que pasa en estos casos, a donde más puedo acudir para hacer el registro, esto es en este momento, en tiempo real no puedo ingresar. Por favor, solicito ayuda pues no puedo ingresar al sitio. Gracias. pic.twitter.com/ldmgmwVqKF

— GLORIA LUNA (@lunasubversiva) February 2, 2021