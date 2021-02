Lo que se sabe de la mafia rumana que opera en México clonando tarjetas

Hace casi seis años, en septiembre de 2015, el diario birtánico Daily Mail reveló los primeros indicios de un grupo criminal extranjero dedicado a la clonación de tarjetas a través de cajeros automáticos, en zonas turísticas de Quintana Roo.

La investigación, hecha por el experto en ciberseguridad Brian Krebs, señala que por lo menos 19 cajeros automáticos ubicados en la Riviera Maya estaban intervenidos con dispositivos de Bluetooth que permitían el robo de los datos bancarios.

Leer más: De Rumania a Cancún: los bandidos globales que roban cajeros en la Riviera Maya

Según el artículo, la información robada era vendida con el fin de clonar tarjetas y efectuar compras por internet. Con este sistema, los criminales habrían obtenido hasta 5 millones de dólares mensuales.

Los dispositivos colocados podían almacenar los datos de hasta 32 mil personas y se encontraban en cajeros de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, los sitios más visitados de Quintana Roo.

En aquel entonces, Daily Mail denominó a este grupo criminal como la ‘Mafia Rusa’ por el presunto lugar de origen de los criminales.

Tras esta publicación, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación sobre el caso descubriendo que en realidad se trataba de una red de criminales rumanos.

En junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la organización Quinto Elemento Lab, presentó una investigación en la que reveló que la organización criminal originaria de Rumania, en realidad llegó a México desde marzo de 2014 y se extendió a otros estados como Jalisco y Guanajuato.

Desde entonces hasta mediados de 2019, según la investigación de MCCI, el grupo delictivo robó alrededor de mil 200 millones de dólares a través de diversos cajeros automáticos.

De acuerdo con MCCI, en 2014, la banda rumana se estableció en México como una empresa llamada Top Life Servicios y firmó un contrato con el banco Multiva para instalar cajeros automáticos en diversos puntos turísticos. Fue a través de esos cajeros que efectuaron el robo de datos durante años.

Las tarjetas clonadas eran usadas para sacar dinero en otros países. Además de México, los integrantes de la banda operaban desde países como Indonesia, India, Barbados, Paraguay, Japón y Taiwán.

Investigación internacional

Al tratarse de una banda con sede en diversos países y que afectaba a turistas nacionales e internacionales, la investigación del caso la tomó la Fiscalía General de la República, en México, y agencias como el FBI en Estados Unidos.

En 2019, las autoridades mexicanas clausuraron todos los cajeros automáticos operados por el grupo criminal e iniciaron una investigación en contra del empresario de origen rumano, Florián Tudor, al estar presuntamente relacionado la banda delictiva.

Tudor fue detenido a mediados de 2019 en Quintana Roo y liberado horas después al no encontrar sustento para retenerlo.

Igualmente, las autoridades de Rumania lograron la detención de algunos de los integrantes del grupo criminal. Uno de ellos declaró a Fiscalía de su país que controlaban alrededor de 10 cajeros y que cada uno de ellos copiaba alrededor de mil tarjetas al mes.

“Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes”, se lee en la declaración, a la cual tuvo acceso MCCI.

Por su parte, el empresario Florián Tudor, a través de una carta enviada a Animal Político en mayo de 2020, negó tener relación alguna con los criminales rumanos y dijo que desde hace años se le ha querido involucrar con la mafia rumana.

“Ese estigma ha servido para desprestigiarme y discriminarme, desde el año 2015 hasta la fecha, por diversos medios informativos, y que a través de éstos he sido objeto de varias extorsiones a la fecha (…) Esa mafia de rumanos es el grupo de los hermanos Marcu, a los cuales ya he denunciado anteriormente”, se lee en la carta recibida por este medio.

Incluso, Tudor denunció ante la FGR diversos abusos e irregularidades cometidos por agentes federales durante el cateo hecho a su casa como parte de la investigación.

Los hermanos Marcu a los que se refiere Tudor, son viejos conocidos suyos que con el paso del tiempo se convirtieron en sus rivales. En la investigación de MCCI se menciona que uno de ellos, de nombre Constantin Marcu, fue asesinado en 2018 frente a la casa de Tudor por uno de sus escoltas, quien aseguró haberlo hecho en legítima defensa.

En ese momento, la versión que Fiscalía General de Quintana Roo dio a los medios locales fue que Marcu fue atacado a disparos porque había intentado secuestrar a un primo de Tudor, además de que se dedicaba a extorsionar a empresarios.

Al momento la FGR no ha brindado mayor información sobre la investigación de Florián Tudor.

Retienen a rumanos y congelan cuentas

A inicios de febrero, el caso de la mafia rumana retomó importancia luego de que decenas de ciudadanos de Rumania, que dijeron ser turistas, fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Las autoridades mexicanas confiscaron sus documentos y argumentaron que realizaron esta acción porque las personas de origen rumano no pudieron comprobar los motivos de su viaje.

El Instituto Nacional de Migración señaló que tras la revisión de documentos descubrieron que algunas personas contaban con alerta de viaje.

Luego de tres días, las autoridades mexicanas permitieron la entrada a nuestro país a 136 turistas rumanos, mientras que 4 fueron repatriados.

Eduardo Albor, cónsul honorario de Rumania en Quintana Roo, agradeció la intervención de la Cancillería de México y del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzalez, para el libre paso de los ciudadanos rumanos.

@CarlosJoaquin agradezco su intervención con la cancillería mexicana para resolver la retención de turistas rumanos en @CaribeMexico. Y la gestión del @INAMI_mx para asegurarse de la debida internacion de este grupo, con la supervisión del responsable de la embajada @ValcuIonut — Eduardo Albor (@eduardoalbor) February 3, 2021

En tanto, el encargado de negocios de Rumania en México y Centroamérica, Ionuț Vâlcu, acudió al aeropuerto de Cancún para supervisar que se respetaran los derechos de sus conciudadanos.

Estoy en el Aeropuerto de Cancún donde se está finalizando favorablemente la entrada de los turistas rumanos🇷🇴que tuvieron problemas en los últimos días en el control migratorio.Agradezco especialmente a @m_ebrard, @SRE_mx @INAMI_mx y @eduardoalbor por todo el apoyo y diligencias — Ionuț Vâlcu (@ValcuIonut) February 3, 2021

Por su parte, las autoridades mexicanas no emitieron ninguna información sobre el motivo por el cual los ciudadanos fueron retenidos y sus documentos revisados.

Un día después de la liberación de los turistas rumanos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, habló sobre el caso de la mafia rumana.

El funcionario informó que por un acuerdo con el gabinete de seguridad nacional del gobierno federal, la dependencia a su cargo bloqueó las cuentas de 79 personas físicas y morales de nacionalidad mexicana y rumana, “que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”.

En los días posteriores se conocieron algunos nombres de las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas. Entre ellos hay empresarios y políticos, de acuerdo con un documento de Hacienda al que tuvo acceso Reforma.

Algunos de los políticos, funcionarios y empresarios que aparecen en la lista de la UIF son: José de la Peña Ruíz de Chávez, diputado local de Q. Roo por el partido Verde; José Luis Jonathan Yong, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez; Jonathan Medina Nava, exfiscal del fuero común en el estado, y Adrián Nicolae Cosmin, socio del empresario Florian Tudor.

Luego de conocer esta información, el Consejo Estatal del PVEM en Quintana Roo anunció la destitución de José de la Peña Ruíz de Chávez, quien también era coordinador de la bancada del Partido Verde y presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso estatal.

Apenas este jueves, José de la Peña Ruíz de Chávez informó que se encuentra en la Ciudad de México en atención a la notificación de la UIF.

“Contrario a los que muchos pensarían estoy atendiendo la investigación de manera formal y frontal (…) Una investigación de la cual les digo con la frente en alto; que no tengo, no he tenido, ni tendré relación, amistad o negocios con presuntos grupos y personas criminales”, escribió.

Quintanarroenses,

Amigos,

Conocidos,

Periodistas y medios de comunicación serios,

Haters, resentidos y/o

Chayoteros. Utilizó esta vía para comentarles que me encuentro en la Ciudad de México atendiendo la notificación que en días pasados me hiciere la UIF.

1/5 — Pepe de la Peña (@josedelapena12) February 11, 2021

Otro de los nombres que circuló como unos de los políticos con cuentas bloqueadas fue el de René Bejarano, actual aspirante a diputado federal por Morena, sin embargo esta información fue desmentida por él mismo y por el titular de la UIF, Santiago Nieto. umania

Con información de Reforma (suscripción necesaria), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Por Esto de Quintana Roo.