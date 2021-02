Vinculan a proceso a Ancira; en prisión hasta que formalice pago a Pemex

Aunque la defensa de Alonso Ancira Elizondo, exdirector de la empresa Altos Hornos (AHMSA), propuso formalmente un acuerdo reparatorio con Pemex, para evitar imputaciones por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, un juez lo vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ancira se suma a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, vinculado por el mismo caso Agronitrogenados.

El juez Artemio Zúñiga Mendoza decidió mantener en prisión preventiva a Ancira hasta que se formalice el acuerdo reparatorio entre el empresario y todas las partes y proceda el pago de 219 millones de dólares.

Hasta que se entreguen ese acuerdo suscrito se fijará fecha y hora de una nueva audiencia para modificar la medida cautelar.

Durante la audiencia la defensa del empresario argumentó que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita había prescrito, y que las transferencias fueron lícitas pues provenían de las cuentas de AHMSA.

Incluso insistió en que la compraventa de la planta de Agronitrogenados con Pemex fue lícita por haber tenido el carácter de presidente de AHMSA, por lo que ofreció el acta de escritura de la operación.

Previamente, la defensa de Ancira solicitó al juez José Artemio Zúñiga Mendoza que se anulara todo el proceso dado que se violó la suspensión de amparo que tenía el empresario para no ser detenido, pero la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que se desechara la petición pues ya fue debatida antes.

El juez la rechazó al considerar que la suspensión contra la orden de aprehensión ya se había desestimado, por lo que la defensa comenzó la presentación de sus pruebas.

Ancira llegó a México extraditado por España la noche del 3 de febrero, sin embargo, la audiencia inicial se suspendió por casi nueve horas debido a que el empresario manifestó que se sentía mal e incluso presentó agitación y complicaciones para respirar.

Los paramédicos del juzgado lo revisaron y determinaron que presentaba una descompensación de tipo metabólica por cansancio y falta de alimento.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Alonso Ancira debe devolver los 200 millones de dólares que pagó Pemex de sobreprecio por la planta de Agronitrogenados.

“Nosotros lo que queremos es que devuelva todo lo que se sustrajo del erario. Nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción, no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados y no es nada más la decisión de un juez, como era antes, que ni siquiera se sabía de qué juez se trataba y hacían sus enjuagues en lo oscurito (…) si eso se devuelve hay una reparación del daño y la Fiscalía determina que hay un castigo, si hay disminución de pena, eso corresponde al juez”, dijo.