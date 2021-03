No se cayó en la violencia: AMLO acusa actos de provocación en marcha del 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en las marchas del #8M en la Ciudad de México, las autoridades lograron resistir a la provocación de las manifestantes y no cayeron en la trampa de la violencia.

En su conferencia matutina de este martes, el mandatario reconoció el trabajo hecho por las policías de la CDMX pese a que “fueron agredidas”.

Lee más: Manifestantes y ONG acusan represión en marcha 8M de CDMX; autoridades dicen que se respetó libre expresión

López Obrador aseguró que las policías no agredieron a las manifestantes y dijo que de no haberse puesto las vallas frente a Palacio Nacional se hubiera puesto en riesgo a más gente.

“Se pudo evadir el acoso y no se cayó en la trampa de la violencia y se resistió frente a la provocación. Quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad en la Ciudad de México, de manera especial a las mujeres de la Policía que resistieron estoicamente y que no cayeron en la provocación. Fueron agredidas y no se agredió a manifestantes”, señaló.

“También celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional, si no se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente”.

.@lopezobrador_ insiste que las marchas feministas son "nuevas" y asegura que están impulsadas por el "conservadurismo"; esta vez fue "tan evidente la provocación" que ahora los medios no salieron a defender, señala el presidente. pic.twitter.com/B2n58zxqmv — Animal Político (@Pajaropolitico) March 9, 2021

El presidente resaltó que en la marcha también participaron hombres, “como siempre provocadores infiltrados y se hubieran puesto frente a frente con las mujeres policías y hubiera sido mucho riesgo”.

Señaló que algunas de las manifestantes traían sopletes, marros y martillos.

“No hubieron daños a las personas pero sí mujeres policías quemadas, no graves, afortunadamente, ni civiles ni policías graves”.

Aseguró en que su gobierno no reprime este tipo de manifestaciones y que se garantizan las libertades de expresión.

El presidente insistió que este tipo de marchas no re registraban en administraciones anteriores y que ahora están impulsadas por sus opositores políticos.

“Esto es nuevo, estas protestas en contra del gobierno con la bandera del feminismo, cuando en realidad todo esto está impulsado por el conservadurismo que está sintiendo afectado sus intereses y privilegios”.

Lee: #8M: Protesta feminista en CDMX toma el Zócalo; reportan 81 mujeres lesionadas

Agregó que los actos de provocación fueron “tan evidentes” que esta vez los medios de comunicación nacionales no atacaron al gobierno ni defendieron a las manifestantes.

“Da vergüenza”

Minutos más tarde, el presidente mostró una fotografía del enfrentamiento entre policías y manifestantes asegurando que las oficiales fueron las más afectadas.

En la fotografía se ve a una persona prendiendo fuego en contra de las policías que se protegen con sus escudos.

Lee: Policía de la CDMX dice que hombres se infiltraron en protesta feminista; niegan uso de gases

“En ese momento me habló la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) parra decirme que iban a meter hombres, porque estaban avasallando a las policías. Resistieron mucho, las quemaron (…) Yo pido comprensión y al mismo tiempo expreso mi reconocimiento más sincero para ellas, esto da tristeza y da vergüenza”, acotó.

El presidente comentó que la población “no puede estar de acuerdo con esto, ante una causa tan noble que es los derechos de la mujer no llenan el zócalo porque hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres pero, ¿de esa forma?”.

Dijo que su gobierno seguirá actuando así cuando haya actos de provocación. “Siempre le vamos a sacar la vuelta a la confrontación, se van a quedar con las ganas los conservadores”.

A los cuestionamientos sobre el actuar de las policías que rociaron extinguidores a las manifestantes, el presidente insistió en el tema de la provocación y negó que las policías hayan atacado a los civiles.

“Fue un acto de provocación abierto descarado, no era una manifestación en el Zócalo, era martirio y gasolina y fugo eso es lo que predomino”, refirió.

Incluso cuestionó el trabajo de organizaciones que fungen como intermediarias, como el caso de Marabunta, a la cual acusó de tomar partido y no mostrar ambas partes.

“Ellos (Marabunta) toman partido, yo vi el reporte (…) hay mucha falsedad y mucha hipocresía”.

.@lopezobrador_ aseguró que las marchas de este #8M fueron "una provocación abierta" y acusó a la @BrigadaMarabunt de "tomar partido" y de "hipocresía y manipulación". pic.twitter.com/vDzX43oHii — Animal Político (@Pajaropolitico) March 9, 2021

En las manifestaciones de ayer se registraron algunos enfrentamientos entre policías y manifestantes, principalmente en el Zócalo capitalino, donde las mujeres manifestantes lograron derribar algunas de las vallas colocadas frente a Palacio Nacional.

Ante este acto, las policías que estaban detrás de las vallas dispersaron a las manifestantes con extinguidores.

Algunas de las mujeres manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta y balas de goma para replegar a las inconformes.

Como resultado de estos enfrentamientos, hasta la noche del lunes, autoridades capitalinas reportaron 62 uniformadas y 19 civiles heridas.