AMLO propondrá reformar la Constitución si jueces actúan vs la Ley Eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si los jueces dicen que la Ley de la Industria Eléctrica contraviene a la Constitución, él presentará una iniciativa de reforma constitucional para que el tema pueda avanzar.

Esto luego de que se concedieran más suspensiones provisionales en contra de la reforma impulsada por el presidente.

Ayer martes se informó que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, cuyo trabajo fue cuestionado por el presidente, y el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa otorgaron más suspensiones a empresas privadas.

Estas suspensiones permitir detener provisionalmente los efectos de la Ley hasta que se resuelva de fondo si lo establecido en ella contraviene a la Constitución.

“Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si determinan jueces magistrados y ministros que sí lo es y no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular”, declaró el presidente en la conferencia matutina de este miércoles.

“Vienen las elecciones y ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados para seguir teniendo privilegios pero el pueblo es sabio, es un pueblo con instinto certero, sabe lo que está sucediendo”, agregó.

Además, el presidente dijo que no pedirá una investigación contra el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, como lo hizo con Juan Pablo Gómez Fierro.

El presidente insistió en que su reforma eléctrica es para beneficiar la economía del país y que este tipo de recursos legales son impulsados por empresarios y adversarios políticos que se veían beneficiados con la privatización de la energía.

Aseguró que ellos respetarán la decisión del Poder Judicial pero que ejercerán sus derechos legales.

“Es un asunto de interés nacional no de la ambición de malandros, entonces vamos a continuar con esto y ofrecemos disculpas por lo que se está haciendo pero si no vamos a pagar muy caro todos (…) Vale más que se vayan acostumbrando porque somos muy perseverantes”, refirió.

También dijo que ya se está hablando con algunas de las empresas a las que se les otorgaron contratos en administraciones pasadas, con el fin de negociar mejores condiciones y que bajen sus precios en la venta de energía eléctrica.

“Ya hay algunos que quieren llegar a un acuerdo y estamos en la mejor disposición de que los haya, nada mas que tiene que haber descuentos”, acotó.