Aspirante vinculado a chat que compartía porno renuncia a candidatura

El precandidato de Morena a la diputación local por el Distrito Electoral 10 Mixe-Choápam, “Beto” Santos, dijo en entrevista con El Universal que renuncia a sus aspiraciones políticas.

“Estoy enfrentando una campaña de difamación muy grave, muy fuerte, he demostrado con documentos que no hay ninguna denuncia en mi contra, ninguna persona que pueda decir que la he ofendido de manera directa, que haya circulado algún tipo de imagen de nadie, mucho menos que hubiera violentado o presunta violación”, señaló en la entrevista.

Humberto Santos Ramírez informó que ya presentó una denuncia penal contra quien está orquestando los ataques en su contra.

“Están atacando a mi familia, a mi madre, yéndose contra lo que se puede de la manera más vil y más cobarde y es importante que nosotros hagamos un balance de los escenarios que vienen a continuación. Es importante explicar a todos, a la sociedad, al partido, a los compañeros de la sierra, a los mismos adversarios -y no hablo del movimiento feminista-… un caso como el que se denuncia definitivamente causa enojo, molestia, ira, por eso los ataques tan fuertes”, señaló.

Dijo que su interés, más allá de sus aspiraciones personales, es el bienestar de su familia y del proyecto político, por lo que decidió seguir participando dentro del equipo sin ser el candidato a la diputación.

“En este momento voy a desistir en mi aspiración por la candidatura del Distrito 10 Mixe-Choápam”, declaró.

Beto Santos fue señalado por la activista Yasnaya Elena como uno de los creadores de un chat de WhatsApp en el que se compartían fotografías íntimas de mujeres indígenas.

En marzo de 2020, se reveló que funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) fueron acusados de estar dentro del grupo de WhatsApp “Sierra XXX”, donde se compartían imágenes de mujeres ayuujk (mixes).

