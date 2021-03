Candidata de Morena en NL dice haber sido engañada por líder de NXIVM

Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, afirmó que, igual que miles de personas, fue engañada por la secta NXIVM, y que el video en el que aparece con el líder de la organización, Keith Raniere, fue grabado de manera previa a que se conocieran las imputaciones en su contra.

En un video, Flores señaló a Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura por la coalición PRI-PRD, de acusarla sin fundamentos después de que ella lo denunciara públicamente por corrupción.

“El día de ayer denuncié públicamente a Adrián de la Garza por corrupto. Lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente, y no solo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que tuve con el dirigente de la organización NXIVM, un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con que operó”, expresó.

También dijo que no tiene nada que ocultar: “mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito, yo no le robé nada a nadie”.

En el video dado a conocer por De la Garza, se observa a la candidata de Morena, quien había negado nexos con la secta NXIVM, en una reunión con Raniere, donde discuten sobre política, en particular sobre las medidas populistas de los gobiernos.

Desde 2019 se acusó a Clara Luz de tener vínculos con la organización, lo cual fue negado por ella, aunque fue hasta el año pasado que reconoció que sí tomó un curso con la organización, para mejorar su desarrollo personal y profesional.

Flores dijo al candidato de la coalición PRI-PRD que continuará denunciando los actos de corrupción cometidos por él y sus familiares, mismos que serán sancionados.