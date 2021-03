Diario Récord despide a columnista que llamó 'feminazi' a Marion Reimers

El diario Récord informó que dio por terminada su relación laboral con Joshúa Maya, columnista que a través de su cuenta personal de Twitter llamó “feminazi” a la comentarista Marion Reimers.

En un comunicado, Récord señaló que cree en la libertad de expresión de sus colaboradores, así como en el compromiso que implica ejercer la diversidad de opiniones en cualquier plataforma, incluidas las redes sociales.

“A pesar de que fue realizado en una cuenta propia, en Récord hemos decidido desligarnos de Joshúa Maya, columnista que nos entregó pronósticos cada semana, tras el insulto y comentarios que realizó en su cuenta de Twitter, pues a pesar de que no se publicó en las plataformas de este medio, implica el riesgo de poner en entredicho el esfuerzo que realizamos en la lucha por la equidad de género”, expresó.

Esto ocurrió luego de que Maya llamara “feminazi” a Reimers y compartiera una fotografía en la que la periodista aparece con una playera que tiene esta leyenda.

Posteriormente, Maya escribió en sus redes sociales que se había equivocado al contestar a un usuario de Twitter “que Marion es una feminazi, un término definitivamente que yo mismo detesto y por eso pido una disculpa. Último comentario de lo sucedido”.

Me equivoqué en contestarle a un usuario que Marion es una feminazi, un término definitivamente que yo mismo detesto y por eso pido una disculpa.

Este jueves, tras el anuncio de Récord, compartió un comunicado en el que insta a los usuarios de redes a no caer en la falta de respeto. “Me equivoqué ayer y lo reconozco”, señaló.

Agradeció a Récord y expresó que respeta su decisión, pues dijo, se hizo “buscando que se mejore el entorno en el que vivimos por el bien de nuestra sociedad”.

Acerca de la decisión del diario, Reimers indicó que Récord y Carlos Ponce de León, su director, “han demostrado un compromiso con cambiar y mejorar. Ojalá sean muchos más los que se sumen para generar un medio más constructivo, incluyente y sano”.

Asmismo, compartió una imagen que señala al nazismo de matar miles de personas, al machismo de asesinar una mujer cada dos horas en América Latina, y que el feminismo no le ha quitado la vida a nadie.

“Para quienes siguen en la ignorancia, aquí les dejo un regalito”, escribió.

¡Hola, personas hermosas! Muchas gracias por sus mensajes de amor, me dan energía y me conmueven. Aquí seguiré, porque me encanta lo que hago y sé que hay algo que nos trasciende y tenemos que sumar.

Para quienes siguen en la ignorancia, aquí les dejo un regalito. pic.twitter.com/6RWS1KJ1cO

— Reimers (@LaReimers) March 18, 2021