Nunca nos mostraron encuesta de que Félix ganó candidatura, dice Nestora Salgado

La senadora morenista Nestora Salgado sostuvo que la dirigencia del partido no mostró a las y los aspirantes a la candidatura al Gobierno de Guerrero las encuestas y resultados que dieron como ganador al también senador Félix Salgado Macedonio.

La legisladora guerrerense, conocida comúnmente por su nombre de pila, Nestora, es una de las 18 personas que se registraron como aspirantes a la candidatura.

Morena tiene hoy lunes 1 de marzo como límite para definir quién abanderará al partido en Guerrero, luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) ordenó “la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato”.

Nestora Salgado -quien fue líder de autodefensas en Guerrero- señaló que ninguno de los aspirantes fue notificado de si, para dicha “reposición del procedimiento”, se realizaría una nueva encuesta.

De lo que está segura, dijo en entrevista, es de que no le mostraron cómo fue que inicialmente Félix Salgado ganó la candidatura. Tampoco se enteró de cómo y dónde se aplicó la encuesta en su entidad.

No obstante, aclaró, ella siempre respaldó y respaldará la decisión del partido.

“Todos lo pedimos (ver la encuesta), yo creo que todos queríamos ver eso. No recuerdo ni qué me dijeron, pero nadie, de los compañeros con los que yo he platicado, ha visto el resultado de una encuesta. A mí no me interesa si quedo en el lugar 20, pero sí que me dijeran: ‘tu trabajo no ha servido’, por lo menos, y me quedo muy contenta para echarle más ganas”, detalló.

“Nosotros (aspirantes) fuimos a una reunión donde se firmó un pacto de que el que perdiera se quedaría apoyando, es algo que se respetó, pero yo nunca vi que nos enseñaran una encuesta como tal, o que hayan sido las encuestas públicas y hayan dicho: ‘Fulano de tal quedó en primer lugar, Zutano en segundo, y así’, nunca lo vimos. De hecho, mi gente estuvo muy atenta, las estructuras que tenemos en Guerrero estuvieron muy pendientes de las encuestas, de las llamadas, y no hubo, no sabemos realmente cómo fue la encuesta, dónde encuestaron, dónde llamaron; al menos nosotros nunca hemos tenido claro eso”.

La senadora señaló que Guerrero es un estado machista, pues las mujeres no tienen oportunidades de desarrollo, pero también sostuvo que su partido es machista.

“Guerrero es un estado muy machista, muy discriminador, no tienes oportunidades, creo que ya esta situación debe cambiar, y por eso creo y por eso confío en que podemos hacer algo, que las mujeres van a participar, yo confío mucho en las decisión de las mujeres, las mujeres que hemos sufrido tanto, la mujer sufre mucho en Guerrero por la discriminación, por la falta de oportunidades. El estado es machista”, sostuvo.

Usted menciona que el estado de Guerrero es muy machista. ¿Cree que el partido, Morena, es machista?, se le preguntó.

“Pienso que sí, por lo menos he visto que yo no tengo tanta oportunidad, a mí no me ha dado tanta oportunidad, creo que sí es un poquito machista porque, por ejemplo, yo participé, nunca supe cómo fueron las encuestas, en qué lugar quedamos”, indicó.

“Yo tengo mucho trabajo, trabajo verdadero, yo no acarreo gente, yo no compro voluntades, la gente que anda conmigo, que me apoya, es porque tiene convicciones; yo nunca pago, no pago notas ni camiones para mover gente, porque la gente solita seorganiza, la estructura que hemos hecho (trabajo) es gente real; nosotros no inflamos encuestas que luego se hacen, o ando pagando encuestas, no, lo mío es real, es verdadero, la gente que está conmigo es real y por eso creo que la gente merece respeto, la gente que nos ha acompañado en este proceso”.

Expediente contra Félix sigue abierto

El Fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, informó hoy que la carpeta de investigación iniciada contra Félix Salgado por el delito de violación se encuentra en fase de integración y perfeccionamiento.

Indicó que en próximas fechas se determinará si existen elementos suficientes para judicializar, reservar o determinar el no ejercicio de la acción penal.

Se trata de la carpeta de investigación 12030270400033000131, turnada a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía de Guerrero.