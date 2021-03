EU extiende las restricciones de viaje en las fronteras de México y Canadá

Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de abril, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La medida es para evitar una mayor propagación de COVID-19, sin embargo, aseguró que se garantizan los flujos continuos de comercio y viajes esenciales.

Lee: EU emite alerta: Pide a sus ciudadanos no viajar a México en Semana Santa por riesgo de COVID

To prevent the further spread of COVID-19, and in coordination with our partners in Canada and Mexico, the United States is extending the restrictions on non-essential travel at our land borders through April 21, while ensuring continued flows of essential trade and travel.

