EU no considera compartir vacunas contra COVID con México

El gobierno de Estados Unidos no considera compartir vacunas con México, señaló la vocera del presidente Joe Biden, Jen Psaki en conferencia este lunes.

“El presidente ha sido claro que su foco está en asegurar que la vacuna sea accesible a todos los estadounidenses, ese es nuestro foco. El siguiente paso es la recuperación económica”, explicó la vocera.

Uno de los temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador tratará con su homólogo de EU es el tema de las vacunas. Se espera que el mandatario mexicano pida a Biden que su gobierno comparta vacunas con México.

White House: President @JoeBiden is not considering sharing part of the U.S. COVID vaccine supply with Mexico. pic.twitter.com/I3xYgHB6rP

— Washington Examiner (@dcexaminer) March 1, 2021