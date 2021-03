Por falta de recursos, presunta víctima no seguirá proceso contra Salgado

Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado Macedonio por violación, informó que decidió no impulsar más acciones penales contra el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, ante la imposibilidad de costear los gastos y la indiferencia de las autoridades.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal, pues, hasta el momento, por parte de la FGR y la FGJG me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esta vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el Estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, expresó en un comunicado de acuerdo con reportes de Reforma.

Señaló que “si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas, sino de las autoridades.

“Por ahora se siguen manteniendo los privilegios que sostienen la impunidad a través de invocar formalidades y que incrementan el riesgo de quienes denunciamos”, indicó.

De acuerdo con Castañeda, este lunes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena citó a audiencia este lunes, para el desahogo de pruebas y la presentación de alegatos, lo que constituye la última etapa del procedimiento ordinario contra Salgado Macedonio.

