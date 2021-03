Fiscalía incautó objetos peligrosos; colectivo denuncia que los sembraron

Elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México reportaron el cateo de un inmueble en Polanco, donde habrían localizado “objetos aptos para agredir que posiblemente serían utilizados en marchas”.

A través de redes sociales, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que este operativo se realizó “a fin de proteger a la población y en respeto absoluto a la integridad de quienes participen en movilizaciones del Día Internacional de la Mujer” y señaló que no hay personas detenidas.

En un comunicado, la dependencia señaló que se aseguraron nueve bombas molotov, cinco puntas, cinco marros, seis petardos y vegetal verde con características propias de la mariguana.

Acerca de este operativo, la Brigada Marabunta señaló que quienes se encontraban dentro del domicilio cateado eran integrantes de una Colectiva Circense que preparaban un performance para presentar durante la marcha del 8 de marzo.

“Está la Policía de Investigación. Tenemos información que estos elementos tienen en una condición que viola los derechos humanos a mujeres, principalmente, de colectivas feministas. No se han presentado y están actuando sin ningún protocolo que se apegue a derechos humanos”, detalló un integrante de la Brigada Marabunta durante una transmisión realizada en redes sociales.

También denunció que los elementos llegaron en una camioneta sin placas y que pese a que quienes se encontraban en el sitio eran mujeres y niños, los policías que participaron en el operativo eran hombres.

Una mujer dentro del domicilio dijo a la Brigada Marabunta que los policías tiraron botellas en la basura “e hicieron que pareciera bombas molotov. Yo tengo cuatro nietos, yo no me dedico al vandalismo ni cosas que me imputan”.

Otra de las mujeres al interior acusó que algunos objetos de los presuntamente incautados fueron sacados por los policías de mochilas que llevaban consigo.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por los delitos de portación, fabricación o importación de objetos aptos para agredir, e indicó que dichos materiales quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo 4.