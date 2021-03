INE quita registro a Salgado y a 48 candidatos de Morena por omitir gastos

El INE revocó el registro del morenista Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero por no entregar al árbitro electoral informes que comprobaran el monto, origen y destino de los recursos que gastó en el periodo de precampañas.

La sanción fue aprobada en sesión del Consejo General por el voto mayoritario de 7 contra 4.

El INE también canceló el registro de otros 48 morenistas como candidatos a diversos cargos de elección popular a nivel local y federal por haber incurrido en la misma falta que Salgado Macedonio.

La decisión del Consejo General puede ser recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, que tendrá la última palabra.

De los 49 morenistas sancionados, 25 eran candidatos a diputados federales por varios estados, mientras que otros 6 eran candidatos a diputados locales, 16 a alcaldes y 2 a gobernador (el michoacano Raúl Morón y el guerrerense Salgado).

Ningún otro partido sufrió una cancelación de candidaturas de este calado. El segundo instituto político más afectado por la sanción fue Redes Sociales Progresistas (RSP), con la revocación de cinco candidaturas.

El castigo a Morena se debe principalmente a que este partido omitió registrar a sus aspirantes como precandidatos, apelando a las designaciones mediante encuestas y “por unidad”.

Tanto el partido como los propios aspirantes alegaron que, como estos no tenían la calidad de precandidatos, no hicieron propiamente precampaña y, por ende, no tenían por qué reportar ingresos y gastos.

El INE rechazó esta argumentación al señalar que, independientemente del nombre con que hayan sido registrados, la ley electoral prevé un periodo de precampañas y campaña, sucesivamente, y ordena a los aspirantes, sin excepción, comprobar el origen y destino de los recursos ejercidos en ambas etapas de la elección, aun cuando no tuvieran la calidad de “precandidatos”.

El artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece que la pena de incumplir con el reporte de ingresos y gastos es la cancelación del registro como candidato.

Los representantes del PRD y el PAN, Ángel Ávila y Obdulio Ávila, acusaron a Morena de pretender burlar a la autoridad electoral al sostener que sus aspirantes no hicieron precampaña o acciones tendientes a posicionar su imagen.

“Se acreditó que se realizó una serie de actos de precampaña que necesariamente implicaron el flujo de recursos para su realización, lo que evidencia, una vez más, el cinismo puro y absoluto, al manifestar que no se realizaron actos de precampaña, pretendiendo burlar a la autoridad, y se descubre, fehacientemente, que sí existieron dichos actos”, sostuvo el representante panista.

El consejero Uuc-kib Espadas coincidió en que Morena incurrió en una “verbalización engañosa”, aunque consideró que la sanción de cancelar el registro de su candidato era una medida excesiva.

“Me parece francamente surrealista discutir el hecho de que hubo precampañas y que hubo subdeclaración, en el mejor de los casos, de los gastos hechos y que esto fue extemporáneo. Esto es un asunto que deriva de una verbalización engañosa en las normas de Morena. Sin embargo, creo que la sanción que se plantea es desproporcionada”, dijo.

Morena amaga con juicio político, impugnación y marchas

Salgado Macedonio —que fue denunciado penalmente por violación sexual— adelantó que impugnará ante el Tribunal Electoral federal el acuerdo del INE que anuló su registro como candidato al gobierno de Guerrero.

En un acto proselitista en Petatlán, el senador con licencia dijo que también se movilizará con sus bases desde Guerrero a la Ciudad de México para expresar su descontento de manera pacífica.

Afirmó que, con esta resolución, el árbitro electoral cometió un “atropello a la democracia y a la voluntad popular”.

Por su parte, el dirigente de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, anunció que se promoverá ante la Cámara de Diputados un juicio político contra los consejeros electorales que apoyaron la sanción que implicó anular la candidatura de Salgado.

El líder estatal reiteró que el partido “no realizó precampaña en Guerrero porque no hubo precandidatos”.

“A los consejeros del INE, comparsas de los fraudes electorales, vamos a solicitar que se les inicie juicio político para que sean destituidos por cometer fraude a la democracia y a la soberanía del pueblo de Guerrero, y vamos a ir a movilizarnos a la Ciudad de México”, dijo Rodríguez Saldaña.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el INE actuó de forma “parcial e incongruente con la intención de detener a Morena”.

“Primero, se negaron a respetar la Ley de Austeridad para no perder sus altos salarios; después violaron la Constitución al modificar de último momento las reglas del proceso electoral para tratar de impedir que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados; y hoy en un acto desproporcionado, han decidido retirar el registro a casi 60 candidatos de Morena, anteponiendo sus intereses a la vida democrática del país”, afirmó en un comunicado.

Imponen multa de 13 mdp a Morena

Además de la cancelación de sus candidaturas, el INE impuso a Morena una multa económica de 13 millones 288 mil 283 pesos por las omisiones en la presentación de informes de precampaña a nivel local y federal.

Después de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) fue el partido más castigado, con una multa de 6 millones 911 mil 949 pesos.

El PRI fue multado con 2.6 millones de pesos; el PRD con 2 millones 051 mil pesos, y el PVEM con 1.2 millones.

El resto de los partidos recibieron sanciones menores al millón de pesos.