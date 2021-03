Juez difiere audiencia de Maru Campos; Fiscalía no localizó a testigos

Debido a que no se pudo localizar a los testigos protegidos convocados a comparecer en la audiencia de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, un juez pospuso la audiencia de vinculación a proceso que se realizaría este martes 30 de marzo.

Francisco Molina Ruiz, abogado defensor de Maru Campos, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, notificó al Tribunal Superior de Justicia que no fue posible notificar a los testigos protegidos que fueron llamados a comparecer.

Entérate: Fiscalía acusa a candidata del PAN en Chihuahua, Maru Campos, de cobrar sobornos a empresarios

“A nuestro juicio esta es una actitud mañosa y una maniobra más que está desarrollando la fiscalía en ese ánimo persecutor que ya no estamos dispuestos a tolerar, primero no nos enseñaban el expediente, en segundo lugar, durante las audiencias se evidenció y así se le hizo saber al juez que no nos habían entregado aún todas las copias de la carpeta con las que debíamos contar para una legítima defensa”, señaló.

La Fiscalía del estado acusa a la candidata del PAN, involucrada en el caso de la “nómina secreta”, de presuntamente haber obtenido más de 10 millones de pesos en sobornos del exgobernador César Duarte.

La acusación sostiene que los presuntos pagos se efectuaron cuando Campos Galván era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo.

El abogado defensor señaló que no era posible que a la Fiscalía se le pierdan los testigos cuando son necesarios para exculpar a una persona sujeta a procedimiento

“Ahora resulta que a los testigos no los encuentra, y no los encuentra la Fiscalía porque sabe muy bien que la deposición de estos testigos va a evidenciar plenamente la inocencia de nuestras representadas, en especial de Maru Campos Galván”, agregó.

Recientemente, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar en contra de Campos Galván que se presente cada mes ante el juez, dejar una garantía económica, no salir del estado y no reunirse con testigos protegidos o personas relacionados con el caso de la “nómina secreta”.