Entre largas filas y desesperación esperan alcanzar vacunas en Jalisco

Consuelo y su esposo llegaron a las 8 de la mañana a la sede del Code Alcalde, en Guadalajara, para recibir su vacuna.

Su sorpresa fue que al llegar había miles por delante de ellos. La fila de espera le dio la vuelta al complejo deportivo y al DIF Jalisco, por lo que están a unos 50 metros de quienes llegaron primero.

Para ellos no fue posible acampar en días pasados para obtener una ficha. Pero esperan poder recibir la vacuna hoy. “No sabemos hasta qué hora nos tocará y si alcancemos, pero aquí estamos”, comenta Consuelo.

Otro de los asistentes que estaba a un lado agrega: “a nosotros las autoridades nos dijeron que sí había vacunas para todos, que sería organizado y que no entremos en pánico, vamos a ver si es cierto”.

No son ni las nueve de la mañana, pero muchos de los asistentes en la fila empiezan a tener calor, hambre y cansancio de permanecer de pie o sentados a media pompa en la barda del polideportivo.

“Deberían traernos sillas, yo no me traje porque no lo podía cargar en el camión y mira, ya me canse y quién sabe cuántas horas me falten de estar aquí”, comenta Margarita, de 72 años.

De momento la Secretaria de Bienestar comenzó a pasar a los primeros en la fila, mientras continúa recorriendo las instalaciones para repartir fichas.

Aunque no hay mayor detalle del número de personas que recibirán la dosis en la sede, los trabajadores de la Secretaría explican a las personas que cuando terminen con las fichas, el resto que están a la espera deberán retirarse para volverse a formar el día de mañana.

Cuauhtémoc Lorenzana, uno de los diez colonos que ha puesto organización al caos, comenta que la Secretaría de Bienestar sí respetó la fila que había desde el miércoles y respetó el registro que iniciaron los colonos.