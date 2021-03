Manifestaciones violentas buscan denostar el trabajo de la policía: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que las manifestaciones violentas lo que buscan en el fondo es “denostar” a la policía de la capital.

En un evento en el que mil 571 mujeres policías de la CDMX recibieron un ascenso, Sheinbaum reconoció el trabajo de las oficiales al momento de contener las manifestaciones.

Dijo que este tipo de acciones comprueban una profesionalización de las policías y aseguró que en la Ciudad de México no se reprime a ningún movimiento.

“Cuando hemos visto estas manifestaciones violentas y cuando yo repito que no se puede utilizar la fuerza y el abuso policial como la solución de los problemas es porque, incluso en esas circunstancias, lo que están buscando en el fondo es denostar a la Policía de la Ciudad de México y eso no lo vamos a permitir”, refirió.

La jefa de gobierno reconoció el trabajo de contención sin reprimir que han hecho las policías en las manifestaciones en las que, dijo, se usan objetos peligrosos.

“Sé que es una línea delgada, pero eso las reivindica a ustedes y reivindica a un gobierno que es distinto, porque el abuso policial no va con nosotros ni va con la Policía de la CDMX”, agregó.

Sheinbaum recordó el cuerpo de granaderos que existía en administraciones anteriores que hacía uso de la fuerza, y dijo que una de sus primeras acciones de gobierno fue terminar con ese grupo para que no hubiera más represión.

Aseguró que ahora la Policía de la CDMX garantiza la seguridad de la ciudadanía y prioriza el diálogo y la gobernabilidad por encima del uso de la fuerza.

“Estos ascensos no es algo menor sino un reconocimiento a su labor y al orgullo que representan para la ciudad al mostrar no solo al país, sino al mundo entero que frente a estas acciones (manifestaciones) tenemos una policía preparada y profesional que contiene pero no reprime”, acotó.

La jefa de gobierno dijo que si bien en la CDMX no se reprime ningún movimiento social “tampoco podemos permitir que se agreda a otros ciudadanos”.

“Yo participé en muchos movimiento sociales, pero siempre reivindicamos la movilización pacífica porque creemos que la violencia no se para con más violencia, porque si no se justifica cualquier violencia”, dijo Sheinbaum.

El próximo lunes 8 de marzo en la Ciudad de México se tienen previstas dos marchas en la CDMX con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Ambas saldrán del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.

Este viernes, el gobierno capitalino comenzó a colocar vallas metálicas alrededor de edificios y monumentos por donde se prevé que pasarán los contingentes.