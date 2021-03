“No es miedo”, asegura AMLO respecto a las vallas en Palacio Nacional

El presidente López Obrador aclaró que la colocación de vallas alrededor del Palacio Nacional y otros monumentos previo a la marcha del 8M es por protección de las manifestantes y los edificios históricos.

Desde Maxcanú, Yucatán, el presidente afirmó que “no es miedo” y que las bardas son para proteger el Palacio.

Y también para que no haya provocaciones como en la marcha pasada, donde se arrojaron bombas y explosivos a la puerta del inmueble.

Señaló que todos están en su derecho de protestar y manifestarse pero que hay “mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo busca es causar daño”.

Supervisión de obra del Tren Maya, desde Maxcanú, Yucatán. https://t.co/sRnIAdbah2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 6, 2021

“No queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad pública y no queremos que las mujeres que protestan salgan afectadas y dañadas”, dijo.

El mandatario explicó que también se tiene que proteger los edificios y monumentos históricos, ya que, cuando los rayan, cuesta trabajo limpiarlos porque hay que pedir permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esto, debido a que no se puede afectar la cantera o las piedras de estos edificios que tienen siglos de antigüedad.

Lee: CDMX blinda con vallas metálicas Palacio Nacional y otros edificios y comercios previo a marcha del 8M

“No se impide el derecho a la manifestación. Todo el que quiera manifestarse lo puede hacer, incluso de gritar y hasta insultar. Nunca vamos a reprimir al pueblo, pero si tenemos que evitar las provocaciones”, aseveró.

AMLO afirmó que es su obligación garantizar la paz y tranquilidad sin represión.

Resistencia civil pacífica

También recordó sus años como opositor y dijo que decidió protestar de manera pacífica cuando le “robaron la presidencia en 2006”.

“No se rompió un vidrio”, sostuvo.

Según él, en ese entonces lo más fácil era tomar Palacio Nacional, pero que actuaron responsablemente porque “un dirigente no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás”.

Te puede interesar: Mujeres protestan contra Félix Salgado frente a Palacio Nacional; policía de CDMX impide su paso

Puso de ejemplo a personajes como Gandhi, Mandela y Martin Luther King, quienes no utilizaron la violencia y optaron por la resistencia civil pacífica.

De acuerdo con López Obrador, ese es el camino. “Convencer, persuadir y argumentar. No imponer, no tirar bombas molotov, no agredir a nadie física ni verbalmente”.