Nuevo León devuelve 4,680 vacunas de Sinovac por estar en mal estado

Nuevo León devolvió al gobierno federal 4 mil 680 dosis de la vacuna contra la COVID de la empresa Sinovac, de un total de 33 mil 480 dosis que recibió para la zona norte de la entidad, debido a que estaban en mal estado, informó el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Deben mantenerse a entre 2 y 8 grados (centígrados), pero estaban entre 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas”, dijo en conferencia de prensa.

El funcionario dijo que ya lo reportó a la Secretaría de Salud federal y al coordinador del plan de vacunación en la entidad.

“Venían en mal estado porque no cumplieron con la conservación y el almacenamiento adecuado. “No vamos a aceptar que se apliquen vacunas que no cumplen con las medidas adecuadas”, señaló.

Según el secretario, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán también reportaron problemas con las vacunas, ante su mal manejo, pues se requieren condiciones de almacenamiento estrictas.

“Sí se está presentando en otros estados del país, que hay vacunas echadas a perder, para que quede claro”, sostuvo.

“No hay vacunas y que se nos echen a perder, se deben cuidar muy bien. No las vamos a aplicar así me forcen, no lo haremos porque es más importante la salud que todo”.





