ONU y la OEA callaron ante masacres de gobiernos pasados: AMLO

Tras ser cuestionado por la ejecución extrajudicial cometida por el Ejército contra un joven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los del Alto Comisionado quieren equipararlo con gobiernos anteriores.

“Los del Alto Comisionado quisieran equipararnos con los gobiernos anteriores, nosotros no somos autoritarios, no somos represivos. El Ejercito Mexicano está cuidado y protegiendo los derechos humanos”, sostuvo.

Lee: ‘Fueron los marinos’: FGR investiga a grupo de élite de la Marina por desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo

Dijo que si hay algo que cuida su gobierno son los derechos humanos. “No somos iguales”.

“En gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de los derechos humanos de la llamada sociedad civil se quedaron callados ante las masacres, incluso los organismos de la ONU defensores de derechos humanos de la OEA, y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales, y eso no”.

. @lopezobrador_ afirmó que su gobierno no permite la represión, "no somos iguales a los gobiernos anteriores". En el pasado se permitieron las masacres, y tanto los defensores de DDHH de la sociedad civil como la ONU y la OEA se quedaron callados; añadió. pic.twitter.com/7pHDFjqKuJ — Animal Político (@Pajaropolitico) March 24, 2021

Indicó que el caso de Nuevo Laredo está en investigación, se está revisando para ver si hubo uso indebido de la fuerza, está abierto el expediente.

Aseguró que no quiere pasar a la historia como un presidente que no quería que se violaran los derechos humanos, por eso no puede haber ni un caso de masacres ni ejecuciones extrajudiciales.

“En los periodos en que estuvo gobernando el conservadurismo, en los enfrentamientos eran más los muertos que los detenidos, porque remataban a los heridos. Eso nunca jamás”, destacó.

El caso al que hizo referencia el reportero es el de Damián Tercero, quien murió a manos de elementos del Ejército Mexicano durante un operativo realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La versión de los militares es que sus unidades fueron atacadas por personas armadas y que ellos solo repelieron la agresión, matando a 12 de ellos. Sin embargo, al menos tres de los ocupantes del vehículo eran civiles con las manos atadas que habían sido secuestrados por un grupo del crimen organizado. Damián, de 18 años, era uno de ellos. Desapareció el 24 de junio junto a su hermano Alejandro, al que todavía siguen buscando.

Un video hecho público el lunes por El Universal contradice la versión de la Sedena. En él se observa cómo, tras ser atacados, los militares persiguen a una pick up a la que logran dar alcance. El vehículo recibe más de 200 impactos de bala de alto calibre. Al menos en ese momento no se observa ninguna respuesta desde la camioneta. De hecho, uno de los uniformados observa que alguien ha sobrevivido. “¡Mátalo, a la verga!”, grita otro de los militares antes de que se vuelvan a escuchar disparos.