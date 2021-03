Pablo Sandoval, principal rival de Félix Salgado se retira del proceso de Morena

La madrugada de este lunes, Pablo Almícar Sandoval Ballesteros anunció que se retira del proceso interno de Morena para la gubernatura de Guerrero, decisión que fue celebrada por Félix Salgado Macedonio, quien pese a las acusaciones por violación y abuso sexual podrá volver a contender por la candidatura.

Pablo Almícar Sandoval figuraba como el principal contendiente de Salgado Macedonio para obtener la candidatura.

En una carta, Sandoval Ballesteros señala que su decisión se debe, en parte, a “la avalancha de calumnias” hechas en contra de Morena por parte de la derecha y sus medios de comunicación.

“Quisieron hacer creer que el golpeteo y la división eran internos, que todos los políticos son iguales y otra vez se demuestra que mintieron. No soy factor de división, no voy a prestarme a las guerras intestinas, ni tampoco seré instrumento útil a los adversarios de Morena (…) Por ello, he decidido retirar mi participación del proceso interno de Morena a la gubernatura”, se lee en la carta.

Pablo Almicar Sandoval asegura que seguirá impulsando la Cuarta Transformación desde otras trincheras.

He decidido retirar mi participación del proceso interno de morena a la gubernatura.

Desde cualquier trinchera estaré impulsando la cuarta transformación. Las aspiraciones, por más legítimas que sean, tienen que someterse a los objetivos y luchas colectivas. pic.twitter.com/2MITRPkQ8k — Pablo Amílcar Sandoval B (@SanAmilcar) March 1, 2021

Horas después, Félix Salgado Macedonio agradeció la decisión de Sandoval Ballesteros y la calificó como un “gesto patriótico”.

Agradezco a mi querido compañero y hermano @SanAmilcar por ese gesto patriótico, que abonará al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente @lopezobrador_ . ¡Abrazos a todas y todos!@CENMorenaMX @mario_delgado @CitlaHM https://t.co/EszfDqhMdX — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) March 1, 2021

Este movimiento ocurre luego de que el proyecto que proponía la inhabilitación de Salgado Macedonio como candidato fue rechazado.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena tenía un proyecto en el que se proponía declarar a Félix Salgado Macedonio “inhabilitado” para ser el candidato del partido en Guerrero por las acusaciones de violación y abuso sexual en su contra.

Sin embargo, el proyecto fue rechazado por la mayoría del pleno y posteriormente modificado en su totalidad.

La resolución final señala que el senador guerrerense no cometió ninguna irregularidad, y ordena a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) repetir el proceso de selección de candidatura (en el que Salgado puede volver a participar y, también, ganar).